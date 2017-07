La Kyoto Animation ha diffuso due video promo per un nuovo anime intitolato Baja no Studio (Lo Studio di Baja) incentrato sulla mascotte della, per l'appunto il criceto Baja.L'anime sarà distribuito in DVD e Blu-Ray assieme a dei biglietti per partecipare ad un evento che si terrà ad ottobre (dal 28 al 29) dellae la Animation DO . Verrà venduta successivamente un'edizione anche non speciale, solo in DVD e Blu-Ray.L'edizione speciale coi biglietti conterrà come bonus un album con commenti dello staff ai lavori del 2016-2017, assieme ad un albo contenente le illustrazioni e bozzetti originali sempre per i primi lavori dal 2016 al 2017.Il tutto è in vendita al KyoAni & Do Shop! e al KyoAni Shop! Online al prezzo di 12.000 yen (circa 93€) fino ad esaurimento scorte o comunque fino al 30 luglio. I biglietti per l'evento che si terrà a Kyoto nel centro congressi Miyako Messe costano 3.000 yen (circa 23€).