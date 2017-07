Vota il tuo personaggio della ciurma di One Piece preferito Monkey D. Luffy

Roronoa Zoro

Nami

Usopp

Sanji

Tony Tony Chopper

Nico Robin

Franky

Brook

Uanpiss!? Mammèchemmenefregammè!?

Vota il tuo personaggio del Governo mondiale (marine, CP vari, e qualsiasi altro alleato del governo) preferito Smoker

Tashigi

Garp

Sengoku

Aokiji

Kizaru

Akainu

Kobi

Helmeppo

Hina

Sentomaru

Magellan

Rosinante

Fujitora

Bellemere

Rob Lucci

Uanpiss!? Mammèchemmenefregammè!?

Vota i tuoi pirati (e rivoluzionari) preferiti Alvida

Arlong

Barbabianca

Bartolomeo

Big mom

Boa Hancock

Bon Cure

Caesar Clown

Capone Bege

Cavendish

Crocodile

Doflamingo

Drakul Mihawk

Eneru

Emporio Ivancov

Eustass Kidd

Gekko Moria

Hody Jones

Jewerly Bunny

Jinbe

Marco

Marshall D. Teach

Orso Bartolomew

Perona

Portuguese D. Ace

Shanks

Silvers Rayleigh

Buggy

Sabo

Monkey D. Dragon

Gold Roger

Kaido

Trafalgar Law

Uanpiss!? Mammèchemmenefregammè!?

Vota il tuo personaggi preferito tra gli ALTRI (tutti quei personaggi non inquadrabili nelle categorie precedenti) Bibi

Kinemon

Kaya

Kuina

Nojiko

Koreka

Hiruruku

Calgara

Noland

Iceberg

Kayme

Makino

Shirahoshi

Momonosuke

Rebecca

Kyros

Uanpiss!? Mammèchemmenefregammè!?

CIURMAAAA ora è il momento di votare!

! questo nome ormai, al pari di, è divenuto sinonimo di successo proveniente da Sol Levante anche per chi non ha mai letto un manga o visto seriamente un anime. Tempo ne è passato da quando questo titolo diha fatto la sua prima comparsa sulla rivistadiEra infatti il 19 agosto 1997Nonostante gli anni, però, e le centinaia di capitoli alle spalle, questo manga ancora piace e vende tanto che per molti è rimasto l'unico legame con i manga, anzi per alcuni è l'unico manga che si è mai letto.Ora, io sono un dinosauro giurassico e con One Piece non mi sono trovato mai ma gli altri staffer mi hanno sempre parlato di tanti personaggi....oggi quindi vediamo quali sono i vostri preferiti, che abbiamo diviso, per non mischiare troppo le cose, in 4 gironi. I personaggi sono stati scelti dagli staffer dopo una settimana di lunga discussione, sicuramente mancherà qualcuno ma appunto prendetelo per un gioco, come deve essere.