Dragon Ball Super, con la puntata di questta domenica, ha raggiunto un importantissimo traguardo: il 100° episodio!

Per celebrare l’evento, il sito ufficiale di Super ha richiamato un ospite d’eccezione: la celebre doppiatrice Masako Nozawa, voce storica di Goku, Gohan, Goten, Black Goku, Bardack, Turles e Fusioni. Una doppiatrice che non solo è una pietra miliare nella storia del franchise per i suoi innumerevoli ruoli, ma che ancora oggi, dopo 31 anni di lavoro, continua a parlare di Dragon Ball con la stessa passione del primo episodio, diventando ella stessa la voce di DB.





Perché insieme a Masako Nozawa non abbiamo vissuto solo 100 episodi di Super, ma ben 770 episodi dell’intero Dragon Ball!

770: 153 episodi per Dragon Ball, 291 Episodi e 2 Special televisivi per Dragon Ball Z, 64 episodi e 1 Special televisivo per Dragon Ball GT, 159 episodi per Dragon Ball Kai e ora 100 episodi per Dragon Ball Super. E questo senza contare film cinematografici, OAV, videogame, audio… e davvero chi più ne ha più ne metta. Un viaggio che Nozawa, tramite un messaggio pubblicato sul sito di Super, spera possa durare ancora a lungo.



Il messaggio (ringraziamo il team teamsaiyajin per la traduzione



Abbiamo raggiunto i 100 episodi in un batter d’occhio! Non riuscivo a crederci quando l’ho saputo! Di questo passo, potremmo arrivare in un attimo anche a 200 episodi! Ormai ricevo a casa lettere e messaggi dai fan praticamente ogni giorno; ne sono felicissima! Anche quando cammino per strada, le persone mi fermano per dirmi: “Guardo la serie ogni settimana” o “E’ super appassionate!”. Non immaginate quanto vorrei veder Dragon Ball Super raggiungere i 700 episodi. 7 come le Sfere del Drago. Per questo chiedo a tutto voi fan di darmi tutto il vostro supporto.



Il trailer della 100° puntata