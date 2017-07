La storia narra le vicende dello studente delle superiori Kusuo Saiki, che ha l'abilità di usare una vasta gamma di superpoteri, tra cui telepatia e telecinesi. Questo potrebbe sembrare fantastico, ma per Kusuo quei superpoteri non sono tutta questa gran cosa. Lui cerca di vivere una vita normale, nonostante queste sue fastidiose abilità.

Bokutachi ga yarimashita - We did it! - gioventù, slice-of-life - drama (estate 2017) - gioventù, slice-of-life - drama (estate 2017)

La storia ruota attorno ad un gruppo di amici soddisfatti della propria vita. C'è Tobio, un passivo liceale che ha fatto propria la regola del "non sperarci mai troppo", quindi Maru, calcolatore che ama fare del gossip alle spalle delle persone. Isami è uno studente pacchiano che ama le donne, e di recente si è messo con una ragazza procace; ed infine c'è il senpai Paisen (parola che nello slang significa proprio "senpai") ricco ventenne da tempo diplomatosi dalla scuola.

Futari Monologue - amicizia al femminile, gal - drama (28 luglio streaming, quindi ottobre)



Hinata è una liceale introversa, mentre Mikage è una "gal" che a scuola si siede nel posto vicino al suo. Ad un certo punto Hinata si rende conto che Mikage è la stessa ragazza di cui era tanto amica alle scuole elementari, e vorrebbe così ripristinare la loro amicizia.

Asahinagu - sport, slice-of-life, scolastico - film (22 settembre 2017)



Tutti sperano di iniziare il liceo nel miglior modo possibile. Toujima Asahi pensa di poter brillare alla "Futatsuzaka High School", che fino a poco tempo fa era una scuola femminile, il che spiega l'alta percentuale delle ragazze rispetto a quella maschile. Crearsi una nuova immagine non è così facile come se lo immaginava Asahi, ma grazie a Maharu, una ragazza con una forte personalità che la recluta nel club di Naginata (uno sport simile al kendo), la protagonista sente di poter cambiare e diventare una persona migliore.

Kanna Suzuki è dotata di una personalità vivace; lavora come fashion designer in una società, è sposata con Rei, da cui ha avuto il figlioletto Reon. La sua vita familiare sprizza felicità, almeno fino al giorno in cui scopre che Rei ha una relazione extraconiugale, così Kanna caccia il marito di casa. La donna farà fatica ad occuparsi del lavoro crescendo un figlio da sola, ma fa del suo meglio per Reon e per realizzare un giorno il proprio sogno.