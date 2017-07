La storia delle light novel ruota attorno ad Hazuki Kagimura, una ragazza normale che ama starsene per conto suo. Non trovandosi così bene a casa, si rifugia quotidianamente fra le pagine dei libri. Un giorno dopo la scuola si reca in biblioteca come al solito ma viene scaraventata in un mondo dove si trova una scuola di magia: qui incontra Shizuka Tsuchimikado. Hazuki scopre che le ragazze (chiamate m ädchen ) vengono scelte attraverso le fiabe e i racconti per poter esercitare i loro poteri magici. Quindi nella scuola si possono incontrare Isshun-bōshi da La storia della principessa splendente, Shuten-dōji da Il franco cacciatore, e altre storie come "La piccola fiammiferaia", "La rapa gigante", varie leggende arturiane e perfino i poemi epici dell'induismo, il Ramayana. Hazuki stessa viene scelta dalla fiaba di Cenerentola. Inizia così la sua nuova vita nella scuola di magia assieme alla sua nuova amica Shizuka.

Il videogioco è ambientato nella città di Onomichi, nella prefettura di Hiroshima: 6 ragazze sognano di diventare Pescatrici Spaziali per proteggere i pescatori e i pesci. Il lavoro di squadra sarà la loro arma vincente!

Con l'uscita del secondo volume della light novel(letteralmente "Le ragazze delle Favole), opera di Tomohiro Matsu Papa no Iu Koto o Kikinasai! ) e dell'illustratore Kantoku Sachi-iro no One Room ), è stato annunciato che la serie sarà adattata in futuro in un manga e in un anime televisivo.La storia deriva da un soggetto a cui Matsu ha lavorato per circa 3 anni riuscendo a portarlo a compimento prima della sua morte avvenuta nel 2016. Shueisha ne ha pubblicato il primo volume il 24 febbraio.In tempi recenti è stato annunciato anche l'adattamento anime per Hatena Illusion , altra opera di Matsu rimasta incompleta per la quale Kentaro Yabuki To LOVE Ru - Trouble ) aveva realizzato le illustrazioni., il secondo videogioco sviluppato dalla, riceverà un adattamento anime per la TV oltre a una versione manga e ad altre incarnazioni nell'ambito di un progetto multimediale.Il videogioco (abbreviato in SoraUmi) uscirà ad ottobre 2017 mentre l'anime è programmato per il 2018 e sarà animato dalla TMS Entertainment