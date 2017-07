E' cosa risaputa che le fiere dedicate a manga, anime, fumetti e mondo dei telefilm pullulino di cosplay dedicati ai fandom più disparati; al Comic-Con di San Diego tuttavia c'è stato un cosplayer che si è distinto dalla massa, se non altro per il fatto che si è trattato dell'attore Ezra Miller , interprete dinell'omonimo film della Justice League dedicato ai fumetti dellaMiller non è apparso in borghese né tantomeno in tenuta da supereroe, quanto semmai abbigliato da Edward Elric di, sbalordendo i fan presenti in loco.E' facile immaginare che sulla parrucca bionda un po' posticcia utilizzata dall'attore, presumibilmente il protagonista della celebre opera di Hiromu Arakawa avrebbe avuto qualcosa da ridire, ma dopotutto trattandosi di Flash, è probabile anche che l'eroe abbia avuto fare il tragitto per San Diego di corsa come suo solito.In seguito Miller ha abbandonato i capelli biondi per indossare un berrettino di Flash quando è apparso accanto ai colleghi della Justice League; qui ha fatto sfoggio degli addominali sotto la tenuta da alchimista, ed è altrettanto facile pensare che Edward Elric sarebbe stato un pochino invidioso al confronto.Ma cos'hanno esattamente la Justice League e Fullmetal Alchemist in comune?La risposta è semplice: la stessa casa madre!E' infatti laad aver prodotto il lungometraggio americano, così come il film alchemico in versione live action in uscita in Giappone l' 1 dicembre 2017, con protagonista Ryosuke Yamada che qui vediamo in un poster assieme al "fratello" Alphonse e a Tsubasa Honda nei panni di Winry Rockbell.Infine vi proponiamo il raffronto delle immagini accostate tra loro: che ve ne pare? Gemelli separati alla nascita?Come reagirebbe il vero Edward Elric?