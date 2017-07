"Quando ho iniziato a filmare e seguire Miyazaki per questo documentario, lui continuava a dire che era solo un vecchio uomo in pensione. Ma quando ha iniziato a lavorare con i giovani artisti che usano la computer graphic, ho visto nascere in lui di nuovo una scintilla."

Niconico Chōkaigi 2017. Il documentario segue le attività di Miyazaki negli ultimi tre anni. il regista Arakawa ha potuto assistere ai numerosi incontri che Miyazaki ha avuto con singoli artisti e team di produzione. All'emergere dell'interesse per la Computer Graphica grazie proprio ad uno di questi incontri. Al riesplodere di una passione, mai realmente spenta concretizzatosi nel progetto del cortometraggio in CG, Kemushi no Boro (Boro il Bruco) di cui ha recentemente parlato lo storico produttore Toshio Suzuki durante la recente convention del2017.

Il documentario The Never-Ending Man, diretto da Kaku Arakawae dedicato al regista Hayao Miyazaki , arriverà nelle nostre sale quest’autunno.La data di uscita però è cambiata. Inizialmente posizionato il film come evento cinematografico nell’unica data del 20 novembre,ha anticipato l’uscita di una settimana posizionandolo ilSi tratta delloandato in onda sulla retenel novembre scorso e che tanto successo ha riscosso.Arakawa ha iniziato a realizzare questo documentario nel 2013, poco dopo l'annuncio del pensionamento di Miyazaki. In una sua recente dichiarazione ha affermato: