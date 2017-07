Rifacciamoci gli occhi con questa lunga gallery di spettacolari figure, statue, e gokin presentati da tutti i maggiori produttori giapponesi del settore, immancabili al consueto appuntamento estivo colL'evento, che si svolge due volte l'anno, in inverno e, appunto, in estate (a fine luglio), al centro conventiondi Chiba, è il più grande festival a tema del mondo, paradiso in terra per ogni collezionista di modellini basati suci regala, finalmente colorati,da “Your Name“Presentata anche1/8 ARTFX J da Pokemongià si sapeva avrebbe svelato il prototipo dida “Fate/Grand Order” e sicuramente l’attesa è stata ripagata visto che l’affascinante servant ha tutte le carte in regola per essere una delle figure più belle del 2018;Flare svela invece il prototipo dida “Nier:Automata” in tutta la sua bellezzaNella galleria vi presentiamo solo alcuni, davvero una minima parte, della vera e propria valanga di prodotti(per citare i più noti brand), che nei prossimi mesi invaderà gli store nipponici e di conseguenza di tutto il mondo. Per info dettagliate su ogni prodotto, vi rimandiamo ai corposissimi speciali sull'evento redatti da Itakon.it E ora spazio alle foto!