Does the flower blossom? Il Boys' Love diventa film live: what's drama new

Kazuaki Sakurai è un trentasettenne che lavora presso un'agenzia pubblicitaria: un giorno l'uomo si reca in una bellissima abitazione per un servizio fotografico per uno spot, e lì incontra Yoichi Mizukawa, alle prese con la pittura di un dipinto.

Yoichi è uno studente d'arte di diciannove anni, che abita con i cugini nell'immensa mansione. Kazuaki è attratto da lui, ed anche Mizukawa inizia ad allargare la sua attenzione dai suoi dipinti all'uomo.

La nuova serie Good Morning Call - our campus days narrerà una storia del tutto inedita, focalizzandosi sulla vita universitaria di Yoshikawa e Uehara.

Yousuke Sugino sarà Hiiragi Natsume, attraente e modaiolo compagno di classe di Uehara.

Itsuki Sagara sarà Rin Nanase, manager del complesso scolastico di Daichi;

Maryjun Takahashi sarà Saeko Kumanomidō, ricercatrice presso l'università in cui studia Uehara.

“Quella fu la prima volta che mi innamorai: la prima volta che incontrai "Leopard-kun" il tempo si fermò, non riuscivo a respirare, i miei battiti cominciarono a diventare più rumorosi e non potevo più distogliere i miei occhi da lui. Anche se Leopard-kun mi disse che voleva stare con me, io non ci potevo credere, perché era un ragazzo che aveva baciato senza peso molte ragazze prima di allora. Questo amore presentava molte difficoltà, era dolce ma allo stesso tempo pieno di dolore, ma ciò nonostante non potevo mettere a freno i miei sentimenti nei suoi confronti. Mi dispiace ammetterlo, mi sono innamorata della “bestia”. Questo è il mio primo amore.”

Kasane - horror psicologico, soprannaturale - film (2018)

Le persone belle sono amate e rispettate da tutti. Possono ottenere tutto quello che desiderano schioccando semplicemente le dita... anche se tanta bellezza non è che mera illusione. Prima di morire, la madre dona a Kasane uno speciale rossetto dicendole che nei momenti più difficili della vita, avrebbe dovuto metterlo e baciare quello che realmente desiderava. Che questa sia una magnifica benedizione? Oppure una atroce maledizione?

Reon - commedia ironica, sentimentale - film (primavera 2018)

Reon Takanashi è un'impiegata che non pensa granché a sé stessa, e in un brevissimo lasso di tempo riesce a farsi licenziare dal lavoro e ad essere scaricata dal fidanzato. Ciononostante, Reon riesce a farsi assumere nel reparto spedizioni della Asahina Foods, uno dei più promettenti colossi nipponici dell'ambito manifatturiero. Lì Reon incontra il CEO della società Reo Asahina, leader abilissimo, lavoratore indefesso ma anche uno spietato casanova. I due, a causa di un incidente d'auto, finiscono con lo scambiarsi di corpo: Reon cerca di fare del suo meglio per mandare avanti l'azienda e comportarsi da boss, mentre a Reo non sembra vero di trovarsi nel corpo di una donna, tanto che riesce a far sbocciare tutto il potenziale di bellezza della ragazza, usando il suo bell'aspetto per diventare una hostess di cabaret di successo. Lì, un giorno Reo s'imbatte nel nipote e nell'ex fidanzato di Reon, che insieme stanno complottando per far fuori l'uomo dall'azienda.

In pillole:

Il cantautore Yu Takahashi (nella foto sottostante) è stato scelto per interpretare il ruolo di Sosuke Kogure nel film di Honey, tratto dal manga omonimo di Amu Meguro: vestirà i panni dello zio della protagonista, che l'ha cresciuta dopo la morte dei genitori. Nella gallery vi lasciamo invece ai due poster promozionali del film.

La giovanissima Risaki Matsukaze (16 anni) interpreterà Mai Nanase nel film di Ani Tomo, in cui Ryusei Yokohama avrà il ruolo di Souta Nishino. Il film debutterà il 31 marzo 2018.

In Italia, il manga di Shouko Hidaka lo conosciamo meglio con il titolo di, traduzione letterale dell'originale ' Hana wa Saku ka ' pubblicato nel nostro Paese daIn Giappone, il titolo è tornato alla ribalta in questi giorni dopo la notizia del prossimo adattamento in lungometraggio live action che uscirà nella primavera del 2018.Tsurugi Watanabe (21 anni) è stato scelto per il ruolo di Youichi Minagawa, mentre ancora non è stato svelato il nome di chi interpreterà Sakurai.E' un progetto di Fuji TV on-demand, stavolta conquello che prevede un sequel per il dramatratto dall'omonimo shōjo manga di Yue Takasuka.I 10 episodi andranno in onda dal 22 settembre 2017. Dori Sakurada riprenderanno rispettivamente i ruoli di Nao Yoshikawa, Hisashi Uehara e Daichi Shinozaki. A loro si affiancheranno: Arriverà a ottobre un adattamento in drama del manga di Miwako Sugiyama, meglio conosciuto in Italia con il titoloIl drama sarà disponibile in simulcast su dTV e Fuji TV On Demand.Al cast sono stati selezionati, da destra a sinistra e dall'alto in basso, Yōsuke Sugino per il playboy Hyō, Yuri Nakamura per la protagonista Kumi, Shōma Kai nel ruolo del gentile e onesto Tatsuki, Takashi Matsuo nel ruolo del misterioso Chihaya che supporta Kumi, ed infine Anna Iriyama delle AKB48 nel ruolo dell'amica Kanna. Kentaro Otani (NANA) e Ryō Miyawaki dirigeranno la serie sceneggiata da Miyako Matsumoto.E' stato rivelato il cast di protagoniste della storia horror al femminile tratta dal manga "", nominato al prestigioso Manga Taisho: si tratterà di Tao Tsuchiya (Orange) e Kyoko Yoshine Alla regia vedremo Yūichi Satō (Nounai Poison Berry, Sakurako-san):Scambio di corpi: lei diventa il capo dell'azienda, lui in lei diventa una hostess di cabaret di grande successo!E' quel che accade ai protagonisti di, film in uscita nella primavera del 2018 che vedrà la ex esponente del gruppo musicale KARA Jiyoung e l'attore nipponico Naoto Takenaka nei panni dei due protagonisti.Reon è tratto dal manga omonimo di Kaori Ohkura e Kiyoshi Tomohide. 2 , 3