E’ arrivata la collezione di figurine DRAGONBALL SUPER!



Una fantastica raccolta sulla nuovissima serie animata dedicata ad un vero mito dell’animazione giapponese: DRAGONBALL!

Panini celebra il grande ritorno di Goku con una bellissima collezione da 180 figurine, tutte da collezionare nell’album da 32 pagine.



Per le nuove avventure di DRAGONBALL SUPER, Panini ha pensato a moltissime sorprese, come ad esempio gli stickers scintillanti, le strepitose figurine trasparenti e l’inserto centrale dell’album sul quale è possibile collezionare gli speciali stickers sagomati dei protagonisti. Cosa aspetti? La collezione Panini Dragonball Super ti aspetta in edicola!

21 settembre

Direttamente dal sito ufficiale diil comunicato sulla pubblicazione in edicola dell'album di figurine dedicato alla nuovissima serie animata di Dragon Ball , attualmente in onda su Italia 1 Maggiori info arrivano dagli amici di Dragon Ball Team Saiyajin , che realizzano un vero e proprio focus-on sulla pubblicazione ricco di foto (le trovate alla fonte):L'album, fornito con cinque bustine di figurine in omaggio, è disponibile nelle edicole italiane dalal prezzo di 3,50 euro; un pacchetto di figurine (cinque sono gli adesivi contenuti in ognuno) costa invece 0,70 euro. L’album, di dimensioni 29 x 23 cm circa, conta 32 pagine per 180 figurine dedicate ai primi due archi narrativi, La battaglia degli dei La resurrezione di F completi di trama, galleria dei personaggi e artwork ufficiali.Vera chicca è il “Super Poster” centrale che con le illustrazioni ispirate alle due saghe e una simpatica serie di speciali figurine dei principali protagonisti in stile "deformed".Le figurine sono prodotte nella classica dimensione 8,60 x 6,1 cm, fatta eccezione per le speciali del Super Poster e gli adesivi decorativi, mentre le bustine sono stampate in due versioni: una con un artwork de La battaglia degli dei, l'altra de La resurrezione di F.