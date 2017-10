50 tavole o meno

1 milione di yen

100.000 yen

Mesi fa vi abbiamo parlato dell’incredibilmente ghiotta occasione offerta dalla case editrice Shueisha , che in collaborazione con l’app per creare mangaha organizzato il, del quale potrete trovare ogni informazione in questa notizia MediBang adesso collabora con Weekly Shounen Magazine della Kodansha per il suo secondo. Il contest è pensato particolarmente per i lettori della rivista già citata e per coloro che seguono Bessatsu Shounen Magazine , ma chiaramente chiunque è benvenuto. Hiro Mashima , l’autore di Fairy Tail , sarà il giudice speciale del concorso.Il concorso è aperto a chiunque, sia autori professionisti e non. Le richieste di partecipazione devono essere allegate da un manga di. I lavori inviati non devono essere stati pubblicati precedentemente e gli autori devono concedere il diritto di distribuire le proprie opere gratuitamente. Le opere possono essere in: giapponese, inglese, coreano, cinese (semplificato e tradizionale), russo, francese, spagnolo e vietnamita (lingua aggiunta da questo concorso). MediBang si occuperà della traduzione delle opere.Per partecipare gli autori dovranno caricare le proprie opere sul sito di MediBang ed aggiungere il tag, per poi pubblicare il tutto nel sito. Tutte le opere possono essere lette nel sito, così come gli applicanti della scorsa edizione.Il vincitore del grand prize riceverà(circa 7.900 euro), oltre un editore che lavorerà con lui e chiaramente tutti i commenti dello staff. In palio, per altri autori che non arriveranno al grand prize vi sono(circa 790 euro) oltre che la possibilità di conoscere i pareri dello staff sul suo lavoro. I giudici sono liberi di dichiarare nessun vincitore per ogni premio ma anche coloro che non vinceranno potrebbero ricevere i commenti da editors.Nuovi partecipanti verranno accettati fino al