A tutti sarà capitato di ritrovarsi la bacheca di Facebook bombardata di 'meme' della cedrata Tassoni, delle Agenzie Funebri Taffo e, specialmente negli ultimi mesi, della Meizu.

Paese che vai, marketing che trovi: certo in Italia la Meizu non si risparmia nell'intrattenerci con pubblicità ben mirate, dalle bizzarre Jojo reference all'amore per le waifu 2D, ma in Cina raggiunge livelli altissimi, offrendo al pubblico prodotti strettamente legati al mondo di manga e anime.



È proprio in collaborazione con uno dei manga (e anime) più longevi della storia dell'animazione giapponese che Meizu ha prodotto un'edizione limitata del Meizu M6 Note, il cui design è totalmente ispirato a One Piece.

Lo smartphone si presenta con lo stesso design formale dell'M6, ma con colori e dettagli che ricordano il nostro amato Rufy: la scocca del dispositivo è di colore rosso con dettagli in giallo sulle bande delle antenne e del Jolly Roger serigrafato; la parte anteriore è nera, ma il tasto mBack presenta una rifinitura in rosso.

La personalizzazione non si ferma all'aspetto esteriore, includendo alcuni elementi della UI come le icone delle app, i wallpaper e i widget tutti a tema piratesco.

Come possiamo vedere in questo video di unboxing, lo smartphone viene consegnato con un packaging di tutto rispetto: a differenza di quanto possano far pensare le immagini promozionali, lo smartphone è protetto da una scatola di legno; una volta aperto il coperchio possiamo leggere la frase 'Voglio diventare il re dei pirati.' firmata Monkey D. Rufy.

Compresi nella confezione vi sono il cavetto usb di tipo C e la presa a muro per la ricarica dello stesso colore del cellulare con il logo dell'anime, una cover protettiva decorata da un'illustrazione di Rufy, una powerbank da 10000mAh con la medesima stampa e addirittura lo strumento per rimuovere la sim con il Jolly Roger.

Meizu ha inoltre rilasciato il primo di tre diversi design di selfie stick ispirati alle impugnature delle tre spade di Zoro.

Il Meizu M6 Note in edizione speciale è in vendita in Cina al prezzo di 1.699 yuan (circa 249€) per la versione da 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, lo stesso prezzo della versione base con 4 GB di RAM e 64GB di memoria interna, il quale si potrà avere in edizione limitata al prezzo di 2399 yuan (349€).



Fonte consultata:

Gizmochina