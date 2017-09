Kevin non riesce più a scorgere la figura di Billy e non può neanche udire la sua voce. La realtà sembra sempre più essere l’inizio di un lungo viaggio già scritto da mani altrui. Grazie a un ripensamento di Mister Kurusu la razza umana si sarà salvata dalla catastrofe? Il manga di qualità per eccellenza di nuovo in Italia per l’etichetta GOEN di RW Edizioni!

Casa Editrice: Goen; Prezzo: € 7.50