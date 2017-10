Pubblicizzata come la più grande nuvola Speedy mai prodotta, quest’ultima renderà geloso Goku stesso!



Leggi il tuo volume preferito di Dragon Ball, mentre sei disteso sulla tua personalissima nuvola Speedy!



La nostra onda energetica conterrà più di 60 frasi e 30 suoni diversi.

Solamente menzionare il nome " Dragon Ball " è sufficiente per evocare in noi l’immagine di Goku che si prepara a lanciare il suo attacco più potente, l’onda energetica.Mentre pensavamo che l’unico modo per impersonarlo fosse tramite la realtà virtuale,ci prova che non è poi un sogno così lontano grazie a due prodotti appena messi in vendita., o se volete nuvola kinton nel primo doppiaggio Junior o nuvola kinto in originale, (8,000 yen, 60 eurocirca) vista più volte nel manga ed anime, è identica a quella di Goku e con ben 100 cm di lunghezza, questa sofficissima nuvola non è poi così piccola.Questo sarà un utilissimo upgrade per qualsiasi cosplayer di Dragon Ball!Questo incredibile cuscino si rivela essere un perfetto accessorio per qualsiasi casa e questo non è tutto! Bandai ha messo in vendita un altro prodotto per completare al meglio la vostra personale esperienza nei panni di Goku, che più vi meritate.Equipaggiata con sensori tattili, la sfera Kamehameha (4,104 yen, 30 euro circa) si illumina quando viene presa in mano. Inoltre, vibra ed emette suoni realistici per meglio sembrare una vera sfera pulsante di energia spirituale.Non è solo una semplice palla luminosa con suoni e vibrazioni, difatti include anche tre modalità distinte fra loro e semplicemente uniche:La classica Kamehameha a due mani (onda energetica), la più debole ma veloce Kidan ad una mano, e la potentissima Spirit Bomb alla massima energia!Ricordiamoci però che queste incredibili tecniche dovranno essere eseguite alla perfezione, aggiungendo dunque un tocco in più di realismo e complessità, indispensabili per ogni vero fan. Immedesimiamoci nel processo:Tenendo la sfera nelle nostre mani sentiremo dei suoni di energia che si concentra, e mantenendo questa posizione potremo aumentare la potenza della nostra Kamehameha, con dei suoni ancora più entusiasmanti di prima. Se la carichiamo troppo a lungo la sfera diminuirà e successivamente si silenzierà del tutto, segnalandoci che l’energia per la quale ci siamo concentrati tanto è svanita... Ma non disperate! Per prevenire eventuali Goku annoiati dal "Ma cosa sto combinando?’" bisognerà essere pronti a spingere le braccia in avanti come se stessimo realmente lanciando una vera Kamehameha, che terminerà con una fantastica e soddisfacente esplosione!Nessuno di noi è nato esperto nel lanciare onde energetiche, ed è per questo che nella modalità di pratica vi sarà la voce di Goku stesso a farci da guida, permettendoci di eseguire le mosse al momento giusto.Recita semplicemente le parole corrette, mantieni la sfera in una posizione che emani potenza e lancia la perfetta Kamehameha!Ma è nella modalità di allenamento dove le cose si fanno davvero interessanti.É una specie didove Goku, in modo casuale, vi darà istruzioni per lanciare in successione due Kidan ai nemici, aspettando brevemente, o lanciando una singola onda energetica.Se per tre volte sbagli posizione allora sarà game over, mentre se le continui a lanciare con successo sbloccherai un livello ancora più alto di potenza per la tua Kamehameha (fino al livello 4) e Spirit Bomb (fino al livello 3) per usi futuri.Ogni potenziamento avrà esplosioni ancora più belle, dunque qualsiasi Super Saiyan che si rispetti dovrà lavorare sodo per riuscirci.Attraverso la voce di Goku nella modalità di allenamento, avrai la possibilità di affrontare i nemici più amati, come Freezer , che potrà essere sconfitto solo con la perfetta Kamehameha, o Spirit Bomb.Il filmato dellodella Kamehameha Ball (onda energetica).