Il 6 ottobre 2015 iniziava una nuova avventura per AnimeClick.it, quella di condurre una rubrica radiofonica sulla web radio Radioanimati . Al condurla proprio il webmaster del sito, Ironic74, ben presto poi affiancato in varie puntate da altri componenti dello staff (Zelgadis, Kotaro e Mozza).Il compito era quello consueto: far conoscere l'animazione giapponese (con occhio di riguardo a quella più recente), ma questa volta in un contesto completamente nuovo.alle 21.30 dove si parlerà della serie più attesa di ques'anno, il ritorno dell'Attacco dei Giganti!Ecco gli orari di messa in onda della puntata!Gli orari di messa in onda saranno poi diversi e potrete conoscerli andato direttamente sul sito di RadioAnimati o seguendo la nostra pagina facebook Il nostro Network quest'anno raddoppia sulla radio ufficiale di Lucca Comics & Games. Arriva, con il nostrodi Serialclick, al suo debutto per portarci alla scoperta delle ultime Serie TV, dagli imperdibili cult alle novità più chiacchierate. Si comincia con uno dei titoli più interessanti degli ultimi anni: Westworld Ecco gli orari di messa in onda della puntata!Confermatissimi l'imprescindibile, il programma di richieste con Pellegrino, e, con Gianluca Bonetta e le novità editoriale a tema tv, animazione e spettacolo.A grande richiesta torna, ovverocon la sua selezione di figure, giochi e accessori per veri “otaku”.Poi le grandi novità:, conin viaggio attraverso la storia di tv, cinema, spettacolo, giocattoli e ovviamente sigle tv, e SUL SERIAL, con il nostro Gigio al suo debutto per portarci alla scoperta delle ultime Serie TV, dagli imperdibili cult alle novità più chiacchierate.E ovviamente ripartono glidi RadioAnimati, con i migliori concerti e le loro interviste esclusive.E per non perdere neanche un appuntamento?C'è il nuovo sito di, inaugurato proprio oggi, col suo fantastico palinsesto!