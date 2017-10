Novità

Dal genio di Go Nagai, l’inquietante Anime tratto dall’omonimo Manga di Devil Lady! 26 episodi in edizione rimasterizzata, imperdibili per tutti gli appassionati di animazione giapponese, per rivivere e collezionare le avventure di Jun Fudo, la splendida ragazza capace di trasformarsi in una demoniaca furia per eliminare i mostri che minacciano l’umanità.

Numero Dischi: 1

Durata: 100'

Casa Editrice: La Gazzetta dello Sport; Prezzo: € 9.99

Lingua: italiano (Dolby Digital 1.0) giapponese (Dolby Digital 1.0)