Drifters , la serie tv d'animazione tratta dall'omonimo manga di Kouta Hirano , si è conclusa lo scorso dicembre con il dodicesimo episodio e il messaggio 'continua - seconda stagione - Tokyo 20XX - Sayonara'., la rivista che pubblica Drifters , ha pubblicato un'intervista con il regista Ken'ichi Suzuki , che rivela la notizia di un'edizione in DVD e Blu-ray degli episodi 13 e 14, che esploreranno la storia della disputa tra il conte di St. Germain L'edizione include una versione rimasterizzata degli episodi dal 10 al 12 con un nuovo montaggio e scene aggiuntive, le quali non sono state inserite nell'anime a causa della tabella di marcia proibitiva.Alcuni dettagli in più verranno rivelati nel numero di dicembre della rivista, previsto per il 30 ottobre.



In Italia, la prima stagione di Drifters è disponibile su VVVVID sottotitolata in italiano, mentre uscirà in home video per la Dynit. A novembre è prevista l'uscita della prima stagione doppiata in italiano.



Fonte consultata:

Crunchyroll