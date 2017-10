8 ottobre

Jiren dell’Undicesimo Universo è rimasto in disparte, ma ora parteciperà attivamente alla competizione! Già nel solo sgranchirsi le ossa, questo formidabile nemico emana un’aria spaventosamente intimidatoria. Goku lo sfida in un combattimento diretto: uno contro uno!



Jiren, il guerriero più potente dell’Undicesimo Universo, passa finalmente all’azione. Non appena viene rilasciato, il suo Ki travolge tutti i guerrieri in campo. Potenziandosi fino al limite, Goku sfida direttamente Jiren, attaccandolo con tutte le tecniche a sua disposizione!



Star Comics su Twitter: "Si stampa la copertina Dragon Ball Super vol. 3, in uscita il 25 ottobre"

Ecco il promo dell'atteso combattimento di Dragon Ball Super tra Goku e Jiren al Torneo del Potere, che raggiungerà il suo culmine con gli episodi 109 e 110 in onda entrambi, come evento speciale, nella mattina di domenicasu, dalle ore 9.00 alle ore 10.00.Sul sito dell'emittente giapponese e sul settimanale Shonen Jump didel 2 ottobre è stata pubblicata una sinossi per i due episodi, che riprendiamo di seguito dagli amici di Dragon Ball Team Saiyajin Gli episodi fanno parte della saga del Torneo del Potere, organizzato da Zen'oh tra gli Otto Universi di. La competizione, a cui partecipano i migliori dieci guerrieri di ogni universo in gioco, determinerà quale Universo sopravvivrà.Ricordiamo cheè attualmente in onda su Italia 1 con le nuove puntate doppiate in Italiano, mentre il terzo volume del manga omonimo, seguito ufficiale di Dragon Ball affidato da Akira Toriyama Toyotaro , sarà pubblicato daa fine mese.