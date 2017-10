45 pagine

La rivista Margaret di Shueisha ha rivelato che Riyoko Ikeda serializzerà un, che si compone di, del mangasui numeri 22 e 23 della stessa rivista e che usciranno rispettivamentee il. L'episodio avrà un totale di, delle quali cinque saranno a colori. Questo nuovo capitolo in due parti, intitolato "Versailles no Bara Episode 9", si concentra sul personaggio, che ha servito Marie Antoinette fino alla sua morte. Dopo questi eventi, la protagonista inizia a notare attività sospette intorno a suo marito Bernard.Ikeda ha lanciato il manga originale sulla rivista Weekly Margaret di Shueisha nel 1972. L’autrice ha successivamente pubblicato un one-shot di 16 pagine, "Rose of Versailles Episode", sempre sulla stessa rivista nel 2013, 40 anni dopo la fine della serie originale. Da allora continua a comporre dei racconti di The Rose of Versailles sempre per la Margaret, dei quali il più recente è l’”Episodio 8", pubblicato in due parti, a ottobre e novembre 2016.Il manga (in Italia i diritti sono della) ha ispirato un anime di 40 episodi nel 1979-1980 che ha avuto un enorme successo in Italia, diventando una serie di culto. Oltre alla serie di anime per la TV, il manga ha dato il via a un’ampia produzione di adattamenti e trasposizioni, come ad esempio: un film animato del 1990, un film remake animato a lungo promesso ma rimasto ancora inedito, tanti musicals a partire dal 1974 grazie alle interpretazioni della compagnia teatrale tutta al femminile “Takarazuka Revue” e, poi, un live-action franco-giapponese del 1978. Più di recente, DLE Inc. ha creato dei corti parodia autorizzati con animazione Flash.Il manga ha ispirato infine il progetto Shiritsu BeruBara Academy ~Versailles no Bara Re*imagination~ (Private BeruBara Academy: Rose of Versailles Re*imagination) promosso da Otomate. Il progetto prevede sia un "adattamento per lo schermo" non specifico che un gioco.