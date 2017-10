ha aperto da qualche giorno le prenotazioni per il Nendoroid dedicato a Sakura Haruno, personaggio del popolare anime e manga Naruto Raffigurata con il suo abito genin e la sua rosea chioma, la statuina avrà a disposizione 3 volti opzionali e braccia e gambe intercambiabili. Sarà alta circa 10 cm e, nonostante sia piccola, verrà riprodotta in ogni minimo particolare comeci ha sempre abituati con le sue riproduzioni.è preordinabile al costo di 4500 yen, pressappoco 34 euro. L'uscita è prevista per aprile 2018.