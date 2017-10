Un altro autore giapponese si aggiunge alla lista di ospiti dell'imminente edizione del. Si tratta di, mangaka famoso anche in Italia per opere come L'Enciclopedia delle Kagate ), Super-Conductive Brains Parataxis Diari di massacri , e Fraction (tutti e tre nel catalogo). Ecco il breve comunicato pubblicato sul sito ufficiale del

Shintaro Kago, classe ’69, è un fumettista giapponese creatore del sottogenere “ero guro” definito “fashionable paranoia”. Artista affermato a livello internazionale, le sue opere sono pubblicate ed esposte in tutto il mondo nelle più prestigiose gallerie underground.

Tra le sue più importanti collaborazioni ha curato copertina e illustrazioni interne dell'LP del celebre gruppo musicale Flying Lotus.

A LC&G 2014 vinse il prestigioso premio Gran Guinigi come miglior fumetto breve. Dal 2015 ha iniziato a pubblicare i suoi nuovi lavori in esclusiva per Hollow Press e in occasione di LC&G 2017 torna ancora come ospite per presentare il secondo volume della sua nuova serie “Day of the Flying Head”.

