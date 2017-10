Ecco i risultati:

La storia segue la vita di Ichigo Kurosaki, uno studente quindicenne con l'abilità di vedere i fantasmi, e di Rukia Kuchiki, uno Shinigami che lo incontra durante una caccia ad un Hollow (uno spirito maligno). Durante lo scontro con lo spirito, Rukia rimane gravemente ferita ed è costretta a trasferire parte dei suoi poteri ad Ichigo, che accetta la proposta della Shinigami nel tentativo di proteggere i suoi familiari, alimentando così la speranza di Rukia che lui sconfigga l'Hollow al suo posto. Tuttavia, durante il processo di trasferimento qualcosa va storto, e Ichigo assorbe tutti i poteri di Rukia, diventando uno Shinigami a pieno titolo. Da qui parte la loro avventura.

Kurokami Medaka, primo anno, è eletta presidentessa del consiglio studentesco. La sua prima decisione in quanto tale è istituire una casella di posta per i suggerimenti. Inoltre, costringe tutti gli studenti del consiglio a indossare la fascia con le loro competenze. Hitoyoshi Zenkichi, il suo amico d'infanzia verrà in suo aiuto...

“Naruto” è incentrato sulle avventure di un ragazzino, Uzumaki Naruto, che vuole diventare un famoso ninja e lasciare un segno nella storia. Gli ostacoli sul suo cammino sono però molti, come le prove che dovrà sostenere e i rivali che dovrà affrontare…

Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra gli oceani sono scomparsi, e le pianure hanno preso l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana è sopravvissuta...

Kenshiro è il successore della Sacra Scuola di Hokuto, un'arte marziale letale e spietata. Egli è il salvatore della fine del mondo. Sul petto porta sette cicatrici disposte secondo la costellazione dell'Orsa Maggiore. Attraverso la pressione degli tsubo, punti segreti di pressione disseminati sul corpo umano, Ken condanna i suoi avversari a una morte atroce, provocando l'esplosione dei loro corpi dall'interno.

Ken va in cerca dell'amata Julia, rapita dal crudele Shin, maestro della scuola di arti marziali di Nanto, da sempre rivale di Hokuto. Sul suo cammino Ken incontra il ladruncolo Burt e una bambina muta, Lynn, alla quale ridà la parola tramite la pressione di uno tsubo. I due ragazzini saranno suoi eterni compagni di viaggio.

La storia è ambientata in tempi moderni, ad eccezione che tutte le persone con poteri speciali sono diventate comuni in tutto il mondo. Un ragazzo chiamato Izuki Midoriya non ha poteri, ma sogna ancora di averne.

Gon Freecs è un bambino prodigio dell'isola Balena (isola Kujira) che vive con la nonna e la zia. E' in grado di fare amicizia con tutti gli animali, compresi i più pericolosi, e il suo sogno è quello di diventare cacciatore (hunter), lo stesso lavoro del padre che lo ha abbandonato ancora in fasce. L'esame per diventare cacciatore è severissimo: solo 1 su 10.000 riesce anche solo a raggiungere la sede dell'esame, e dopo varie prove il numero degli ammessi è quasi sempre a una sola cifra. Il motivo per cui Gon vuole diventare cacciatore è duplice: primo ritrovare suo padre, secondo scoprire la bellezza di questo lavoro che ha spinto il padre ad abbandonare suo figlio per non doverlo interrompere. La storia inizia con Gon che riesce a convincere la zia a iscriverlo al pericoloso esame e che lascia l'Isola Balena.

La vicenda narra del “ragazzo prodigio” Ryoma Echizen, dotato di straordinario talento nel tennis, evidentemente ereditato dal padre nonché campione nazionale in questa disciplina Nanjiro Echizen. Ryoma torna in Giappone dopo diversi anni passati negli Stati Uniti, e costellati di successi in varie competizioni. Il suo obiettivo? Vincere il titolo nazionale. Il suo primo problema sarà tuttavia ottenere un posto da titolare nella squadra di tennis della sua scuola media, la Seigaku, forse il miglior vivaio tennistico di tutto il paese.

La storia è articolata intorno alle peripezie della famiglia Joestar; ciascuna delle otto serie si sofferma sulle avventure di uno dei suoi discendenti, e ognuna si svolge in un diverso momento storico. Tutti i protagonisti ottengono in una maniera o nell'altra il nomignolo "JoJo". In tutta l'opera è presente una quantità innumerevole di citazioni musicali e cinematografiche, inizialmente velate e nascoste, e successivamente sempre più palesi.

Monkey D. Rufy è un giovane pirata sognatore che da piccolo ha inavvertitamente mangiato il frutto del diavolo Gom Gom che lo rende "elastico", permettendogli di allungarsi e deformarsi a piacimento, a scapito, però, della capacità di nuotare. L'obiettivo che lo ha spinto in mare è quello ambizioso di diventare il "re dei pirati". Dovrà, dunque, ritrovare il leggendario "One Piece", il magnifico tesoro lasciato dal mitico pirata Gold Roger sull'isola di Raftel, alla fine della Rotta Maggiore, mai ritrovato e sogno di ogni pirata. Nella sua avventura, Rufy riunirà intorno a lui una ciurma ben assortita, e si troverà in mezzo a situazioni bizzarre e stravaganti, tanto almeno quanto lo sono i personaggi, amici o nemici, presenti nell'universo che lo circonda, che raggiungono spesso livelli assurdi e grotteschi e che donano all'opera un'atmosfera surreale e divertente.

Goku è un bambino fuori dal comune, ha un forza straordinaria ed una lunga coda da scimmia. Il nostro eroe è orfano e non ha mai conosciuto i suoi genitori, ha sempre vissuto con il nonno. Inizia la nostra storia, Goku ormai solo, custodisce gelosamente l’unico ricordo del nonno recentemente morto, una sfera sulla quale sono disegnate quattro stelle. La vita di Goku cambia quando una ragazza di nome Bulma gli chiede di aiutarlo a ritrovare le sette sfere del drago (quando le sette sfere si riuniscono appare un drago che esaudirà qualsiasi desiderio), una delle quali è proprio il ricordo del nonno, la quarta sfera. Il nostro protagonista accetta di aiutare Bulma e l’epopea di dragonball ha inizio…

Un recente sondaggio, che ha coinvolto 4025 lettori di Shonen Jump, ha determinato la lista dei 10 manga che contengono le migliori scene di combattimento. Per alcune di queste serie, la lotta è stata veramente serrata!