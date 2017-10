state attenti, non leggete oltre.

A fan requested nalu’s kid so Mashima asked if they wanted boy or girl and crowd voted girl so here is nashi/luna pic.twitter.com/RkJQfn0v4G — Marie Ceravolo@NYCC (@miggyxmarie) 6 ottobre 2017

11 ottobre

Il celeberrimo autore di Fairy Tail Hiro Mashima , in questi giorni è stato un graditissimo ospite deled è riuscito a rendere felicissimi i suoi fan in modi anche piuttosto inaspettati. Ciò che segue è, perciò se non siete in pari con l’opera (ormai conclusa)Quindi cosa è successo? Un fan ha chiesto a Mashima se potesse disegnare il figlio tra Natsu Lucy (i due non sono una coppia nel manga), il mangaka ha gentilmente chiesto ai tanti fan se avessero una preferenza sul sesso e quindi una volta che il popolo ha chiesto una femmina ha continuato con la sua operaIl fandom ha potuto quindi vedere il primo artwork ufficiale di, ovvero un personaggio da sempre citato nelle fanfiction e nei sogni di molti appassionati, che non sarebbe altro che il figlio dei due protagonisti. Nashi ha il volto della madre ma i capelli ricordano il padre, oltre che indossare la sua sciarpa. Mashima durante la realizzazione non ha aggiunto granché ma, rispondendo ad un’esplicita domanda, ha informato la platea che la ragazza avrebbe come potere “Taurus Fire”.Inoltre il mangaka ha disegnato anche il figlio tra Juvia Gray , rendendo quindi ancora più felici i fanCome possiamo leggere sempre dal report di questo account Twitter, scopriamo che Fairy Tail sarebbe dovuto durare solo 10 volumi inizialmente, che lui vedeva come suo rivale Naruto , a volte ha disegnato dei capitoli a suo dire ottimi per poi scoprire che i fan li avessero detestati ed infine quando gli è stata chiesta una battuta su cosa vorrebbe ci fosse nel suo prossimo manga ha risposto: "Amore".Ricordiamo che Fairy Tail si è concluso quest’anno e che in Italia è pubblicato dalla, con il volume 52 uscito l’