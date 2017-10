I fan lo ammetteranno difficilmente, ma Goku Naruto hanno molte cose in comune. Amano mangiare, adorano vestirsi d'arancione, e si battono con nemici dai capelli corvini. C'è comunque una cosa che i fan hanno probabilmente notato.Eh già. I nostri eroi adorano Walmart.Suun video ha fatto scatenare gli otaku, ed ora sta facendo il giro del web: la clip, che trovate qui sotto, vede due fan sfegatati che entrano in un Walmart. La telecamera zooma su Goku, prima che il cosplayer urti accidentalmente Naruto Uzumaki, facendo quindi degenerare la situazione.Dopo uno scambio di parole poco amichevole, i due eroi entrano in modalità combattimento: l'apoteosi della full immersion per un cosplayer!"Cittadini di Walmart, datemi la vostra energia" grida Goku; dal fuori campo giunge un cuscino, tirato da un amico. Quando poi la telecamera zooma su Naruto, anche lui sta gridando accucciato intento a sfoderare il suo attacco mortale."Ah, Rasengan" gridano i fan, "Ahhhhh! Rasengan!"Quando i due si scontrano, Naruto viene quasi polverizzato dalla Genkidama di Goku, ma non sarà breve questo scontro."Datemi più energia" grida nuovamente Goku mentre carica un altro attacco, ma il ninja si muove velocemente e colpisce il Saiyan così forte alla schiena che i suoi capelli tornano neri.La clip ha ricevuto più di 150.000 like, e gli autori del video sono già entrati nella leggenda.