Siete pronti per una gara cosplay over 9000 ?



Siamo lieti di presentarvi il primo “Dragon Ball Contest” su palco! L'evento si svolgerà mercoledì 1 Novembre 2017 dalle ore 14:30 alle 15:30, presso il Japan Stage, baluardo San Salvatore, vicino alla “Casa del Boia”.

In questa gara, condotta da Alessandro "Ironic74" Falciatore e Julia Hime, potranno partecipare sia cosplayer singoli che gruppi (ovviamente tutti rigorosamente in tema Dragon Ball) e al termine del contest verranno premiati: il PERSONAGGIO PIU’ SOMIGLIANTE, la MIGLIOR INTERPRETAZIONE e coloro che si dimostreranno in possesso del DRAGON BALL FACTOR .

Oltre alle classiche coppe, a chi farà la migliore interpretazione e a chi dimostrerà di avere il "Dragonball Factor", AnimeClick, in collaborazione con Bandai-Banpresto, offrirà una delle più recenti figure di Dragonball prodotte da Banpresto; al personaggio più somigliante andrà un bellissimo set in edizione limitata della Tamashii Japan, ovvero DRAGON BALL SON GOKU KAIOHKEN S.H.Figuarts + 1 pezzo TAMASHII STAGE WORLD TOUR Version, offerto in collaborazione con Cosmic Group.



Per poter partecipare si dovrà effettuata una pre-iscrizione online gratuita ( a questo link.), alla quale sarà possibile accedere tramite la pagina ufficiale di Lucca Cosplay fino a martedì 31 ottobre ore 24:00.

Ogni partecipante pre-iscritto dovrà presentarsi il 1 novembre dalle ore 11:30 alle ore 13:30 al Punto Iscrizioni, presso il Japan Stage, baluardo San Salvatore, vicino alla “Casa del Boia”, munito del codice di pre-iscrizione e di un documento di identità.

Ricordatevi di consultare il regolamento completo

La gara si svolgerà dalle 14:30 alle 15:00.

I premi ufficiali verranno assegnati per le seguenti categorie:

– PERSONAGGIO PIU’ SOMIGLIANTE

– MIGLIOR INTERPRETAZIONE

– DRAGON BALL FACTOR

Ma non finisce qui!



Venerdi 3 novembre i fan di dragon Ball potranno godere di un'altro fantastico momento a loro dedicato in una Lucca Comics & Games ma come quest'anno improntata su Goku e compagni.

Dalle 14:30 in Sala Guinigi della Japan Town dedicheremo ben 2 ore di contenuti al titolo di Akira Toriyama!

Si parte alle 14:30 con una piccola proiezione e poi con il DRAGON BALL QUIZ!

Aperto a tutti con in palio una figure offerta da Bandai Banpresto (foto qui sotto) e altri premi offerti da Animeclick.it







Per iscrivervi scriveteci (e poi fatevi trovare il giorno del quiz ovviamente) a: contest.animeclick@gmail.com

Dalle 15:30 invece ci sarà l'approfondimento culturale con la conferenza:



Perché Dragon Ball è bello da 30 anni - un'analisi a 360° circa i motivi legati al suo sempreverde successo.







Contenuti della conferenza:



- Perché Dragon Ball è un fumetto così tanto apprezzato - analisi fumettistica



- Le ragioni per cui Dragon Ball ha scavalcato tutte le barriere culturali, ottenendo successo in tutto il mondo - un'analisi sui motivi di fondo che attirano il lettore, a prescindere dalla sua nazionalità. con Chiara Aviani Barbacci ("Apologia di Dragon Ball").



- La percezione di Dragon Ball nel fandom italiano: un'analisi sui gusti, le preferenze e le modalità di fruizione e rielaborazione del pubblico maschile e femminile

con Team Saiyajin