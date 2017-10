Attenzione: l'articolo potrebbe portare degli spoiler sulla storia di One Piece per chi non è al passo con la serializzazione giapponese. Occhio!

La serie One Piece sarà in gran fermento in questo periodo per il nuovo arco narrativo "Whole Cake Island", ma i fan di Rufy staranno analizzando la serie in lungo e in largo.Infatti si è fatta largo tra i fan l'idea che nella serie verranno presto introdotti dei nuovi poteri, e ci sono anche diversi motivi per credergli.Sulle board tematiche dialcuni utenti hanno avanzato una teoria secondo la quale l'autore Eiichiro Oda cambierà in parte Rufy: i fan si sono accorti di alcuni cambiamenti, che pian piano si sono inseriti nella serie di One Piece, che condurrebbero all'introduzione dei citati nuovi poteri e che non avrebbero nulla a che fare con l'Haki (l'Ambizione) o i Frutti del Diavolo, ma con gli elementi.Secondo la teoria ben presto si avrà a che fare con poteri derivanti dagli elementi. I primi suggerimenti sono apparsi nell'arco narrativo "L'Isola degli Uomini Pesce" quando Brook impara ad usare il ghiaccio nei suoi attacchi.Da Jinbe inoltre si scopre che l'Haki non ha effetto contro gli attacchi elementali; per tenere testa, bisogna combattere il fuoco con il fuoco.Non si sa nulla sul possibile e futuro pieno inserimento degli attacchi elementali da parte dell'autore nella sua opera, ma i fan ci sperano. Wano inoltre potrebbe essere il luogo perfetto per Luffy per imparare!Dopotutto non ci sono poi così tanti modi per risvegliare il vero potenziale dei combattenti attraverso i Frutti del Diavolo e l'Haki.Per tutti quelli che come Luffy sognano di diventare il Re dei Pirati, avranno certamente bisogno di un nuovo potere che li renda unici, e gli elementi potrebbero essere ciò che serve.