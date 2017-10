Tamaki Damo ha capito che Josuke è in realtà il risultato della fusione tra il defunto Kira e Josefumi, e per questo motivo sposta tutte le sue attenzioni sul ragazzo iniziando ad attaccarlo. Nel frattempo Hato ha scoperto di essere stata ingannata e scatena sull’ex fidanzato il proprio potere Stand! Come andrà a finire il tragico incontro a casa Higashikata?!

Hirohiko Araki Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 4.70