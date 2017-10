Di seguito pubblichiamo il comunicato stampa di Mangasenpai in merito alle modalità d'incontro di Tony Valente , autore di Radiant Il biennio 2016/2017 è stato senza alcun dubbio il momento magico dell’euromanga. Radiant, infatti, l’euromanga più importante del settore, ha oltrepassato il confine francese e, dopo la pubblicazione in Giappone, è sbarcato anche in Spagna, Germania, Polonia e Italia.Radiant è stato tra i più importanti casi editoriali a livello europeo nell’ambito del fumetto degli ultimi anni, la dimostrazione che anche in Europa gli artisti in stile manga hanno talento da vendere e capacità tali da ottenere ottimi riscontri, finanche in Giappone.Nel nostro paese, Radiant è stato portato praticamente dovunque nel corso del 2017. La casa editrice Mangasenpai, che lo pubblica, si è fatta carico di un tour promozionale che ha percorso nell’arco di sei mesi oltre 7.000 chilometri su e giù per l’Italia di Fiera in Fiera, di città in città, facendo scoprire questo stupendo manga a migliaia di lettori. “E’ stato un viaggio incredibile” ha commentato Fabrizio Francato, responsabile della Casa Editrice “un viaggio che ci ha portato dovunque… e ci ha permesso di incontrare centinaia e centinaia di lettori. E questo non ha giovato solo a Radiant, sicuramente testata di spicco nel nostro catalogo, ma anche alle nostre volenterose autrici, che si sono unite al “carrozzone” viaggiando anch’esse su e giù e sacrificando tempo prezioso alla realizzazione dei loro fumetti. Non le ringrazierò mai abbastanza, sono delle perle rare!”E la ciliegina sulla torta, già pianificata in realtà a tavolino fin dallo scorso anno, quando avvennero i primi abboccamenti con l’autore, è l’arrivo di TONY VALENTE in Italia in occasione dell’uscita del nuovo fumetto, il terzo volume di Radiant, che verrà presentato proprio a Lucca in anteprima nazionale.Allo stand Mangasenpai, Padiglione Napoleone stand. 221, potrete incontrare l’autore che ha fatto impazzire l’Italia del manga, e che nel mondo sta ottenendo così tanto successo. Dal Canada, dove attualmente vive con la sua famiglia, Tony Valente realizza pagine di rara bellezza e confeziona un prodotto unico e stupendo: il primo manga realizzato al mondo ad essere stato pubblicato anche in Giappone con successo.