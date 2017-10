Il penultimo volume dell'esplosiva miniserie, per chi preferisce scoprire il mondo di Q mese dopo mese! Il piano per distruggere Solaris è in moto e, per proteggere Rem da un nemico inaspettato, Q dovrà mostrare il suo vero, mostruoso, volto!

Tatsuya Shihira Opera realizzata da:

Casa Editrice: JPOP; Prezzo: € 5.90