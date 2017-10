l'off topic non esiste

Ci mancavano solo i siti italiani di streaming pirata che minano criptovalute sfruttando in gran segreto la nostra CPU. Bizzarro, ma sul sito di Tom's Hardware giurano che sia vero e le prove non sono poche...



Tutto è iniziato con la segnalazione proprio al sito di Tom's Hardware, da parte di un utente che di mestiere fa il tecnico web. Da lì è iniziata una serie di prove su alcuni noti siti streaming piratosi con la scoperta che, senza ragione apparente, il processore inizia a lavorare al 100% e il notebook mostra qualche segno di incertezza. Controllando Windows Defender, che ogni tanto fa scherzi, si scopre che il problema è Google Chrome, proprio con la pagina di un popolare sito di streaming.

Potrebbe essere un virus su quel PC, quindi si provano altre due macchine. Con gli stessi risultati: non appena si apre la pagina di un film, l'uso del processore schizza al 100% sfruttando tutte le capacità di calcolo del sistema.

un codice JavaScript per il mining di qualche criptovaluta. Del resto, pochi giorni fa la stessa cosa era stata riscontrata sul noto portale The Pirate Bay.



L'analisi del codice della pagina ci mette sulla buona strada individuando un JavaScript che fa riferimento al sito Coin-Hive il cui nome, tradotto in italiano, significa arnia di monetine. Più che un campanello è una campana che suona a festa."



Per leggere il resto vi invitiamo ad andare sull'articolo di



Di che stiamo parlando?



La Criptovaluta è una valuta digitale, nata nel 2009 e conosciuta come BitCoin, ma esistono in questo momento circa 30 criptovalute nel mondo riconosciute e regolamentizzate e derivate dalla criptovaluta madre che è appunto BitCoin. Attualmente non c’è alcuna autorità centrale che controlla le criptovalute e le transazioni e il rilascio delle monete avvengono liberamente fra scambio e compravendita all’interno della stessa rete.



Il mining (o creazione) è il modo utilizzato dal sistema bitcoin e dalle criptovalute in generale per emettere moneta.

La rete bitcoin memorizza le transazioni all’interno di strutture di dati chiamate in gergo “blocchi”. Affinchè un blocco possa essere aggiunto alla catena dei blocchi, ovvero all’enorme database pubblico contenente tutte le transazioni in bitcoin, è necessario che un elaboratore lo “chiuda” trovando un particolare codice, che può essere unicamente azzeccato a furia di tentativi e algoritmi matematici. Questa operazione cristallizza il blocco, impedendo qualsiasi modifica futura, e chi trova tale codice è ricompensato con una certa quantità di bitcoin (attualmente 25), più tutte le tasse delle transazioni da lui inserite nel blocco, come incentivo alla “donazione” di tempo macchina alla causa del bitcoin, che in poche parole vuol dire per ricompensare l’utilizzo enorme di energia elettrica consumata dai server per arrivare a questo algoritmo. Questa operazione è chiamata in gergo mining (creazione), nome che deriva dal parallelismo bitcoin-oro, nel quale il reciproco è costituito dai minatori che cercano strenuamente le pepite d’oro nella roccia, e visto il lavoro dietro e gli algoritmi il parallelismo è azzeccato.

