Two Car 01 Titolo italiano: Exhibition

Titolo Originale: Exhibition

Titolo Inglese: Exhibition

Data italiana: N.D.

Data in patria: 07/10/2017

Durata: 24 minuti

Totale voti: 3 4 2



Altri Voti

1 fedep97

2 grafias Mei_Chan



Two Car 02 Titolo italiano: Shakedown

Titolo Originale: Shakedown

Titolo Inglese: Shakedown

Data italiana: N.D.

Data in patria: 14/10/2017

Durata: 24 minuti

Totale voti: 1 3 1



Altri Voti

2 grafias fedep97

Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Two Car racconta la storia di due ragazze, Yuri Miyata e Megumi Meguro, che entrano nel mondo della competizione motociclistica. L'anime è ambientato sull'isola di Miyake, un'isola piccola di neanche 200 chilometri poco popolata a sud di Tokyo.nella sua scheda . È importante: solo le recensioni complete ci aiutano a creare classifiche e risultano molto più esaustive per un utente.Avendo recensito il titolo sulla sua scheda, la vostra opinione otterrà une riporterà il voto che avete dato.- scegliete se vi è piaciuto o non vi è piaciuto;, avete 200 caratteri per motivare il vostro voto;- premete su 'invia impressione'.