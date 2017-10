dal prossimo 27 gennaio

il 28 marzo

il 17 marzo

Lo studente al primo anno, Toujo Basara, se lo sente di colpo chiedere da suo padre e rimane allibito da questa affermazione. Come se non bastasse, il suo eccentrico genitore gli dice inoltre che presto si risposerà. Poco dopo il padre di Basara parte per un viaggio oltreoceano lasciando alle cure del giovane ragazzo due bellissime sorellastre. Basara però non sa che la vera identità di Mio è quella di nuova Regina dei Demoni, mentre Maria è una Succube. Così, per proteggerle, Basara decide di formare un contratto tra "padrone e servo" con Mio, ma per sbaglio, il contratto si inverte e Basara diventa il nuovo "padrone". Ciò lo porterà ad innumerevoli situazioni erotiche con la malcapitata Mio! La vita di Mio però è costantemente in pericolo poiché la ragazza è braccata sia dalle altre tribù demoniache che dagli eroi.

Lo scorso venerdì il sito ufficiale dell'anime di Shinmai Maou no Testament ha rivelato l'uscita di untratto dalla serie di light novel scritta da Tetsuto Uesu . Si tratta di undalla durata di ben un'ora chiamato Shinmai Maō no Testament Departures . A partirel'anime verrà proiettato per sole due settimane al Kadokawa Cinema di Shinjuku a Tokyo, al Fushimi Millionza di Nagoya e all'Umeda Burg 7 di Osaka.L'OVA verrà rilasciato anche nelle edizioni DVD e Blu-ray. Esse conterranno anche una novel inedita di Uesu. Sarà anche pubblicato un cofanetto che racchiude entrambe le serie televisive. Inoltre per celebrare l'occasione, il cast principale dell'anime terràun evento presso lo store diad Akihabara (Tokyo).La prima serie di Shinmai Maou no Testament e il suo seguito ( Shinmai Maou no Testament: Burst ) sono attualmente disponibili sul portale streaming Crunchyroll . L'adattamento manga disegnato da Kashiwa Miyako è edito in Italia da Planet Manga