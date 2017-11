Quando scopre che Kosei intende andare via di casa per iscriversi a un liceo con indirizzo musicale, Tsubaki sembra perdere il controllo. Kosei, a sua volta, rimane profondamente turbato nell’apprendere che Kaori non si è presentata alla Towa Hall per via dell’ennesimo ricovero in ospedale. Mentre il quadro si complica, una nuova figura si affaccia nel mondo dei giovani pianisti...

Naoshi Arakawa Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 4.90