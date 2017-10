Secondo il botteghino del weekend 28-29 ottobre in testa ci sarebbe, film basato sulla 14° serie delle Pretty Cure attualmente in corso (appunto): 193.101.900,00 yen (circa 1.465.000 €) con 170.659 biglietti, piazzandosi sopra il blockbuster americano Blade Runner 2049 (che è costato ai produttori 150 milioni di dollari) fermo poco sotto i 150.000 biglietti venduti. C'è da dire comunque che il nuovo Blade Runner ha incassato di più in totale arrivando a più di 226 milioni di yen di incasso (circa 1,7 milioni di Euro).Questa è la seconda volta che un film PreCure si piazza al primo posto del botteghino giapponese: il predecessore Smile PreCure Il Film: Tutti quanti insieme all'interno del libro! uscì nel 2012 e guadagnò quasi la stessa cifra (192.792.900 yen) con 173.283 biglietti staccati al weekend di debutto.Il titolo ha superato del 119,4% l'incasso del precedente film delle PreCure, Eiga Mahou Tsukai PreCure!: Kiseki no Henshin! Cure Mifurun! . Considerando la partenza e i trascorsi, questo film giungerà presto al miliardo e diverrà uno dei film coi maggiori incassi nei 14 anni di vita del franchising.

Botteghino giapponese (28 e 29 ottobre 2017)

1 - (nuova uscita) Kirakira PreCure à la Mode The Movie

2 - (nuova uscita) Blade Runner 2049

3 - (ex 1°) Mix

4 - (ex 2°) The Disastrous Life of Saiki K.

5 - (nuova uscita) Sensei!



6 - (ex 3°) American Made

7 - (ex 4°) Fate/stay night [Heaven's Feel]

8 - (nuova uscita) edizione speciale Free!-Take Your Marks

9 - (ex 5°) Outrage Coda

10 - (ex 7°) Narratage