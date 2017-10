Brutte notizie per i fan che attendevano di incontrare il loro autore preferito previsto come ospite all'imminente nuova edizione del Lucca Comics & Games 2017., autore acclamato di Bleach, non sarà presente alla manifestazione e le iniziative a lui collegate sono quindi annullate.Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina Facebook della manifestazione:Con grande dispiacere vi comunichiamo che il Maestro Tite Kubo non potrà essere presente alla manifestazione per improvvisi e inaspettati motivi di salute. L’editore Panini Comics Italia e l’organizzazione di Lucca Comics & Games sono mortificati per la delusione che sono consapevoli di causare a tutti i fan che attendevano la presenza dell’autore in Italia anche se totalmente indipendente dalla loro volontà. Si sta valutando insieme al Maestro Kubo quali soluzioni adottare per consolare almeno in parte i lettori di Bleach che si stavano preparando ad incontrarlo in fiera. Verrà presto diramato un ulteriore comunicato con tutti i dettagli.Le attività celebrative cosplay dedicate a Bleach non sono però sospese. Il flash mob a tema previsto davanti all'Auditorium San Francesco venerdì alle ore 12.30 si trasformerà in un'occasione per augurare pronta guarigione al Sensei e dagli appuntamento all'anno prossimo.