Per l'autore di To Love-Ru, Kentaro Yabuki, è in arrivo nuovo progetto

4 dicembre

Rito Yuki è innamorato perso di una sua compagna di classe, Haruna Sairenji, ma a causa della sua tremenda timidezza non è mai riuscito a dichiararsi. Mentre si ritrova a fantasticare su di lei nella vasca da bagno, all'improvviso gli piomba addosso dal nulla una bellissima ragazza completamente nuda: è Lala, un’aliena arrivata da un lontano pianeta per sfuggire a un destino che rifiuta, ovvero quello di sposarsi e diventare regina del suo mondo. Il padre, tuttavia, le ha messo alle calcagna i suoi scagnozzi con l’intento di riportarla a casa, ma la testarda principessa sembra determinata a restare sulla Terra... soprattutto ora che si è innamorata di Rito!

Inizia così per il ragazzo un’incredibile e folle avventura costellata di alieni, mostri e situazioni a dir poco imbarazzanti!

Sull'ultimo numero della rivista mensile Jump SQ., targata Shueisha , è stato annunciato che il disegnatore Kentaro Yabuki (autore principalmente noto per i vari To Love-Ru To Love-Ru - Darkness ma anche di Black Cat Mayoi Neko Overrun! ) sta attualmente lavorando ad unUlteriori dettagli sul nuovo lavoro verranno rivelati nelle pagine del prossimo numero della rivista, il quale verrà pubblicato il. Insieme all'annuncio è stata allegata un'illustrazione un po' piccante raffigurante un ragazzo circondato da attraenti pulzelle.In una notizia precedente lo scrittore di To Love-Ru, Saki Hasemi , aveva affermato di essere intenzionato a continuare la saga, ma Yabuki ha invece dichiarato di voler provare a disegnare anche qualcos'altro.Il manga di To Love-Ru - Darkness ha visto la sua conclusione in Giappone lo scorso 4 marzo, anche se Shueisha ha poi pubblicato due capitoli spinoff rispettivamente a maggio e a giugno. Entrambe le serie sono state pubblicate in Italia da Star Comics . Il volume 14 di To Love-Ru - Darkness è arrivato sugli scaffali delle fumetterie italiane ad ottobre.