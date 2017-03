"Come è stato riportato, io, Kensho Ono, al momento sto portando avanti una relazione piuttosto seria con Kana Hanazawa-san."

"Sono dispiaciuta per i disguidi causati da quanto è stato pubblicato su di me. Sì, ho una relazione seria in corso."





"Aspettate, aspettate ヽ((;゚;Д;゚;; ))) è solo per moda! è un ragazzo che segue la moda e le tendenze! E' certamente così!"

"Eh eh eh eh eh? wawawawah?! Ho smesso di respirare per 8 secondi!"

La doppiatrice Mikako Takahashi (nella foto in alto, Sadaharu in Gintama, Jun di Food Wars, ma anche cantante nelle theme song di Excel Saga) ha annunciato di essersi sposata da poco, ringraziando i fan per il loro supporto;

Anche la seiyuu Rina Satou (Mikoto di A Certain Magical Index, Negi in Negima!, Hayato in JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable) ha dato l'annuncio della sua felicità dopo aver trovato il compagno della vita e aver dato alla luce un bimbo. Lo ha scritto direttamente attraverso un post nel suo blog *☆.Rina Diary.☆*

Si sono uniti in matrimonio il 1 gennaio 2017 anche i seiyuu Shinnosuke Tachibana (38 anni) e Ao Takahashi (37 anni). La coppia ha postato direttamente sui social la foto delle mani con, alle dita, gli anelli nuziali... congratulazioni!

Foto sospette circolavano in effetti da giorni. Ma a far la differenza, una volta tanto, è che il lui e la lei pizzicati non soltanto sono amatissimi dai fan di anime e popolarissimi per i personaggi interpretati, ma hanno persino confermato tutto in via ufficiale, mettendo così a tacere le malelingue.I celebri seiyuu Kensho Ono Kana Hanazawa , 27 anni entrambi, sono stati visti uscire insieme e fotografati da Bunshun Online, presumibilmente per una cena con un'altra coppia ad un ristorante occidentale di Yoyogi, a Tokyo; in seguito i due hanno preso un taxi e si sono diretti verso un complesso di appartamenti nel lussuoso distretto di Minato, entrando infine dallo stesso ingresso, dando adito alle voci di chi suggeriva che non stessero solo assieme, ma anche convivendo.In effetti le agenzie di entrambi hanno da poco confermato la cosa, lasciando ai due di parlarne a tempo debito senza necessità di una conferenza stampa in merito nell'immediato. Tuttavia sono stati i due doppiatori stessi a volerlo confermare ufficialmente: lo scorso 22 febbraio Ono ha così commentato nel proprio blog personaleE la Hanazawa gli ha fatto eco attraverso una segnalazione ad Abema TV, andata in onda lo stesso giorno:Ricordiamo che la Hanazawa è da svariati anni al top della popolarità per il lavoro che svolge, dai ruoli in Orange a Durarara!!, Kimi no na wa., nonché voce di Hinata in Un Marzo da Leoni Kobato delle CLAMP; Ono è invece la voce di Kuroko in Kuroko no Basket , ma anche ad esempio Pitchit in Yuri on Ice Grande stupore ha suscitato poi un anello visto al dito del seiyuu di Makoto Tachibana di Free... ma ripercorriamo le "malelingue" con un po' di ordine anche qui: quando non è impegnato nel doppiaggio (lo ricordiamo per l'appunto come Makoto in Free , Takao in Kuroko, Ranmaru in UtaPri),è anche vocalist della band OLDCODEX , ed anche per questo una solida base di fan al femminile non gli manca.E proprio all'occhio delle fan, nello specifico, dell'utente dimarutatsu1217 è saltata all'occhio una foto di Suzuki nello studio di registrazione con in mano un cartello del suo personaggio dalla serie Chiruran 1/2, e un anello alla mano sinistra.Ilha ricevuto 4800 visualizzazioni con i commenti sconcertati delle fan in delirio, impossibilitate a credere che il loro beniamino sia sposato (forse) sul serio.Alcune fan sono ovvero persuase che si tratti di un anello qualunque, e non di una fede nuziale; altre hanno espresso le loro congratulazioni a Suzuki, nel caso questi si fosse davvero nel frattempo sposato.Non avendo un account, Suzuki non ha tuttavia rilasciato commenti in merito, ma vero o no che sia, noi auguriamo comunque al buon Tattsun ogni felicità!Sappiamo d'altronde che nel fandom nipponico la presa di coscienza del rendersi conto che il proprio idolo (doppiatore o attore o idol che sia) non è così "proprio", bensì ha il diritto ad una propria vita personale privata, attraversa ogni tipo di reazione. Talora sono i fan a non mostrarsi poi così supporter in merito; talaltra sono invece le agenzie a prendere provvedimenti, come nel caso dell'idol Jin Akanishi, silurato dai suoi progetti in corso all'epoca del suo matrimonio con la collega Meisa Kuroki , non autorizzato dalla sua agenzia.Ma a volte, come abbiamo visto, gli annunci sono fortunatamente più felici.Sul fronte dei seiyuu giungono infatti anche le seguenti conferme ufficiali: