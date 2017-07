TBS, con il titolo H2 Kimi no ita hibi - The Days with you, per la regia di Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare del maestro Mitsuru Adachi o di qualcuno dei suoi manga. Ebbene la sua opera cartacea H2 è divenuta un drama andato in onda in 11 episodi nel 2005 per, con il titolo, per la regia di Yukihiko Tsutsumi (Beck, 20th Century Boys).

Nel ruolo di Hiro vediamo l'attore Takayuki Yamada , in quello di Haruka c'è invece una giovanissima Satomi Ishihara

Hiro Kunimi è un abilissimo lanciatore che alle scuole medie ha vinto per due volte consecutive il titolo di miglior lanciatore nonché il torneo di distretto insieme ad Hideo Tachibana, suo grande amico nonché miglior battitore del torneo. A fare il tifo dietro le quinte è Hikari Amamiya, vicina di casa e amica d'infanzia di Hiro e contemporaneamente fidanzata di Hideo. Cupido tra Hideo e Hikari fu proprio Hiro. Sebbene Hikari e Hideo siano saldamente fidanzati, il legame tra i due amici d'infanzia è talmente profondo da dare il via ad un triangolo sentimentale che diverrà ben presto un quadrato, con l'introduzione di Haruka Koga, appassionata di baseball che si infatuerà di Hiro.

La storia prende il via con l'inizio delle scuole superiori e l'addio del baseball da parte di Hiro, essendogli stato diagnosticato un problema al gomito. Il ragazzo decide così di entrare nel club di calcio, cercando di dimenticare la sua grande passione. È proprio qui che Hiro si imbatte in Haruka, manager di un circolo di appassionati di baseball. L'addio di Hiro al baseball si rivelerà però in seguito solo un arrivederci... Hiro e Hideo si danno quindi appuntamento al Koshien, non come compagni di squadra, questa volta, bensì come acerrimi rivali..

Fattore curiosità: Il mangaka Il mangaka Mitsuru Adachi in persona compare come cameo a sorpresa in ciascun episodio!

Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.



