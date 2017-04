Raccolta di storie brevi imperniate sui personaggi femminili e caratterizzate dalla bizzarria delle tematiche, che può apparire per lo più come un gustoso divertissement indirizzato ad un pubblico maturo. In generale, l’atmosfera è più leggera e disimpegnata rispetto ai toni crudi e tenebrosi a cui ci ha abituati l’autore de Raccolta di storie brevi imperniate sui personaggi femminili e caratterizzate dalla bizzarria delle tematiche, che può apparire per lo più come un gustoso divertissement indirizzato ad un pubblico maturo. In generale, l’atmosfera è più leggera e disimpegnata rispetto ai toni crudi e tenebrosi a cui ci ha abituati l’autore de L’immortale , ma le immagini esplicite di nudità e violenza meritano comunque il bollino rosso. Alcune storie si ispirano al folklore giapponese (la versione splatter della Storia di un tagliabambù), mentre altri si rifanno alla tradizione occidentale (la dissacrante parodia del Libro della Genesi), altri ancora, in balia della fantasia sfrenata dell'autore, assumono un registro assurdo e nonsense, e spesso si sconfina nel grottesco e nella black comedy. L'ultimo racconto, di gusto dark/gotico, è più lungo e articolato, ed è l'unico con uno studio dei personaggi di un certo rilievo. Il titolo dell’opera ( Genso Gynaecocracy ) è già un programma e rilancia il feticismo per le donne “letali” già espresso nel manga pulp Die Wergelder . Dal punto di vista grafico, Samura si conferma tra i disegnatori più talentuosi in circolazione nel paese del Sol Levante: tratto incisivo e grintoso, chiaroscuri contrastati, pose sensuali e cinetiche, design dei personaggi caratterizzato da sguardi intensi e penetranti; una miscela che genera tavole suggestive, cariche di inquietudine e meraviglia.

Il titolo e la copertina di questo volume unico possono già dare una vaga impressione di cosa ci si potrebbe aspettare, ovvero qualcosa di estremamente bizzarro con dei disegni impeccabili. L'autore della suddetta antologia di racconti non è altro che Hiroaki Samura, conosciuto per il suo celeberrimo "L'Immortale", ma non tutti sanno che spesso si diletta in albi autoconclusivi o comunque serie brevi. Anche qua si può notare un'attenzione particolare per la caratterizzazione dei personaggi femminili, le quali sono protagoniste di gran parte dei capitoli, perlomeno quelli più importanti come il primo da cui prende il nome della raccolta e l'ultimo, che è quello indubbiamente più completo ed efficace. Le altre sono più corti e fugaci, che non rimangono molto taglienti, ma i loro finali sì in quanto sono imprevedibili e lasciano a bocca aperta, sia in positivo sia in negativo, dipende dall'interpretazione che si vuole dare perché non è facile narrare di temi che vengono svelati solo dopo.

Niente da ridire sul tratto, poiché la grafica parla da sé ed è esente da pecche; il maestro in ciò è sempre stato divino nell'avere uno stile graffiante, notevole e realistico. Albo consigliabile a chi è già estimatore del mangaka oppure a chi ha una particolare ironia e non teme di trovare storie con i dialoghi strampalati che tendono al nonsense, ma di quel nonsense che potrebbe pure far riflettere in certe scene più profonde. Autore: Melany

Samura è un autore da prendere con le pinze, o da capire, mettiamola così. Quando "si impegna" è capace di sfornare storie davvero incisive. Altre volte invece risulta complicato da giudicare/identificare. Chi lo segue da un po', sa bene di cosa sto parlando, ed ha sicuramente familiarità coi suoi "alti e bassi".

Il fatto è che si tratta di un autore affermato che, come dire, non ha sicuramente bisogno di dimostrare nulla, e che quindi opera anche seguendo semplicemente l'impulso del momento. Questa raccolta è proprio un esempio lampante di questo suo modo di lavorare. Infatti i racconti qui riuniti potremmo definirli come degli esercizi di stile. Vicende Spesso nate da motivazioni anche abbastanza futili, come raccontato nei free talk dall'autore.



Un escursius eterogeneo di storie molto brevi, alcune della durata di una manciata di tavole, caratterizzate da tematiche che spaziano tra fantastico, fantascientifico, commedia, sovrannaturale, grottesco, erotico, horror e altro ancora. L'autore si diverte a realizzare delle storie inverosimili e ai limiti dell'assurdo, narrativamente e concettualmente. Così come si diverte -si vede- a spiazzare il lettore con dei finali dissacranti, triviali, ironici o semplicemente sbrigativi e inconcludenti, che sanno di coito interrotto.



Leggendo il volume mi è sembrato quasi di notare un crescendo: le prime storie mi han lasciato del tutto indifferente, ma le cose son migliorate strada facendo.

A fine lettura però non è che si senta l'impulso di giubilare per quanto letto. Anzi. Ed anche se di buone idee che ne sono, alla fin fine son giusto un paio le storie che salverei, come ad esempio quella ispirata al racconto popolare "Taketori monogatari", intrisa di humor nero; o la divertente "Il ricordo dell’omelette", per giungere quindi all'ultima storia che è l'unica "seria".

Insomma è un Samura monello quello che possiamo leggere ne La ragazza ananas (titolo ripreso dal primo racconto della raccolta), forse adatto più agli amanti sfegatati dell'autore.

Difficile prender sul serio questo volume, anzi, sicuramente non è questa la giusta chiave di lettura.

Non siamo quindi dinnanzi al migliore Samura, ma in un certo senso è quello più autentico e vero, che si esprime senza alcun vincolo o preconcetto. Senza la preoccupazione di dover necessariamente piacere al lettore.

Autore: oberon

Autore: oberon

