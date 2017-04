Ecco il primo treno

Ed ecco il nuovo treno

Copertina del CD "HAPPY PARTY TRAIN" e il video

In occasione dell'uscita, questo 5 aprile, del terzo singolo del gruppo, " HAPPY PARTY TRAIN ", la compagnia ferroviaria Izuhakone, della prefettura di Kanagawa, dall'8 aprile metterà a disposizione dei suoi passeggeri un treno a tema Love Live! Sunshine!! Si tratta in realtà del secondo treno a tema Sunshine!!: il primo è entrato in attività sempre in aprile, ma nello scorso 2016. Entrambi rimarranno attivi probabilmente fino a quest'autunno, quando inizierà la seconda stagione dell'anime.Il 27 marzo si è inoltre svolto un evento per annunciare il nuovo treno a tema in cui erano i nove membri del gruppo delle doppiatrici dell'anime. Il filmato dell'evento è stato poi trasmesso durante il programma "Aqours Ura no hoshi Jogakuin nama Housou!!! ~Aqours-dayo! Ichi, Ni, no Sunshine!!" su

Dalla scorsa estate inoltre c'è anche l'autobus della compagnia Izuhakone, decorato con le nove protagoniste di Love Live! Sunshine!!.