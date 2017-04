Sangatsu no Lion - Un marzo da Leoni - sport, slice of life, sentimentale, commedia - film (18 marzo e 22 aprile 2017) - sport, slice of life, sentimentale, commedia - film (18 marzo e 22 aprile 2017)



Ricordiamo che "Haru no Uta" di Sakura Fujiwara è il tema portante del secondo film.



Full Trailer 2° film

Rei conduce un'esistenza silenziosa, tormentato da ricordi e sensi di colpa. Un giorno si trasferisce nel Rione Giugno, poco distante dal Rione Marzo in cui vivono tre sorelle: Akari, Hinata e Momo. Da quando le ha conosciute, Rei ha intrapreso un cammino che, seppur lungo e difficile, potrà portarlo a un cambiamento. Così la sua vita si divide fra il lavoro – è un giocatore professionista di shogi –, lo studio e i momenti con Akari, Hinata e Momo. L'arte di un gioco che ha una storia secolare affascina, coinvolge, seduce. E può salvare una vita.









Chi li aveva visti nel drama scolastico Boku wa Unmei no Hito Desu.



Teaser Trailer 2 Makoto Masaki e Haruko Kogetsu hanno entrambi 29 anni, sono single, e sin da piccoli si sono incrociati svariate volte in spiaggia e ai templi pur non essendo mai stato l'uno conscio dell'esistenza dell'altra. Un giorno, un uomo misterioso si presenta al cospetto di Makoto definendosi Dio: racconta a Makoto che la sua anima gemella abita nella porta accanto. E quando vede Haruko, dice alla donna "io sono il tuo destino." Mustard Chocolate - scolastico, romantico, slice-of-life - film (29 aprile 2017) Full Trailer Rinko Tsugumi è una liceale del terzo anno piuttosto impopolare, che a scuola non ha amici e non parla con nessuno; la ragazza frequenta anche un istituto d'arte, e lì incontra Asano, che condivide con lei la passione per la musica. Yaguchi è il loro insegnante. Grazie a loro, Rinko sarà in grado di crescere a livello personale.



Chi li aveva visti nel drama scolastico Nobuta wo Produce , sapeva che insieme Kazuya Kamenashi Tomohisa "Yamapi" Yamashita avevano fatto faville come "Shuuji to Akira". A distanza di anni, i due celebri idol cercheranno di fare il bis, con la commedia romantica

Tsuioku - thriller, drammatico - film (primavera 2017)





Full Trailer

Atsushi Shikata, Keita Tadokoro e Satoshi Kawabata sono amici d'infanzia; da adulti si incontrano di nuovo in seguito a un omicidio. Shikata è un detective, Tadokoro il sospettato e Kawabata la vittima. Le vicende li porteranno a venire faccia a faccia con la verità e i non detti del passato.





ReLife - commedia, scolastico, sentimentale - film (15 aprile 2017)





E' in Shochiku sui grandi schermi nipponici il film ReLIFE, tratto dall'omonimo manga di

E' in arrivo persui grandi schermi nipponici il film live action di, tratto dall'omonimo manga di Sou Yayoi . Ecco il trailer per la TV con in sottofondo la insert song "Message":

Teaser TV

La storia segue Arata Kaizaki, un ventisettenne disoccupato che, dopo aver lasciato l'ultima compagnia per la quale ha lavorato per soli tre mesi, fallisce ogni altro colloquio di lavoro. La sua vita cambia dopo aver incontrato Ryou Yoake, membro del ReLife Research Institute, il quale gli offre una droga che può farlo tornare al suo aspetto di diciassettenne per diventare il soggetto di un esperimento della durata di un anno. Durante questo periodo, Arata dovrà tornare nuovamente alla vita da studente delle superiori.









Al BD e il DVD in uscita in questi giorni, sono stati allegati i video del making-of del film. Qui vi lasciamo ad un estratto delle prime celebri scene sull'incontro dei personaggi:



Making of (estratto)

Conobbi una ragazza sotto un ciliegio in piena fioritura e il mio fato cominciò a cambiare.” “Fermi tutti... com’è che chiamano questa sensazione...? com’è che chiamano questo sentimento...? è come essere... nel pieno della primavera. Durante la primavera del mio 14esimo anno di vita, ho cominciato a correre verso il futuro con te.”

Kousei Arima era un pianista prodigio, almeno fino alla morte della madre, a seguito della quale divenne incapace di suonare. L'incontro con la violinista Kaori Miyazono porterà una nuova luce nella sua vita. La ragazza ha una personalità audace e dirompente, il protagonista ne rimane affascinato e riprende a vivere.











Giungono altre due nuoveImmortale; ricordiamo la theme "Live to die another day" di Miyavi.

Teaser Trailer





Rin e Manji character video: "ti proteggerò a tutti i costi"

Making of





L'Immortale segue le vicende di Manji, un abile samurai dotato di un enorme potere: nessuno può ucciderlo se non somministrandogli un raro veleno. In passato Manji ha compiuto degli atti criminali, uccidendo 100 samurai (incluso il marito di sua sorella). La sua immortalità deriva dal verme Kessen-chu, che vive in simbiosi con il suo corpo e gli permette di bloccare il naturale processo di invecchiamento rimarginando in poco tempo qualunque ferita inflittagli. Per liberarsi dall’immortalità, Manji dovrà uccidere 1000 "scellerati". Durante il suo cammino Manji incontra la giovane Rin Asano, unica sopravvissuta alla strage che gli uomini dell'Itto-Ryu hanno perpetrato sulla sua famiglia. La giovane chiede all'abile samurai di aiutarla a vendicarsi, ed egli decide di appoggiarla soltanto perché lei gli ricorda la defunta sorella. Inizia così la caccia ai membri dell'Itto-Ryu.

La stagione primaverile è partita, ma i video promozionali si susseguono comunque l'un l'altro; per fare un po' di ordine, raccogliamo di seguito i trailer usciti negli scorsi giorni, anche relativi ai film che presto giungeranno nei cinema giapponesi.Ricordiamo che ad interpretare i protagonisti, diretti da Takeshi Furusawa (Another, Clover, Love Begins), sono stati scelti: