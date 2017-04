Carlo Cavazzoni presenta il produttore di Sword Art Online al Cartoons On the Bay Primo appuntamento dedicato all'animazione giapponese con il produttore di Sao

Il fenomeno degli anime giapponesi negli anni 90 in Italia e il recente successo di Your Name al cinema. Carlo Cavazzoni, executive direct di Dynit ci parla al Cartoons on the Bay del ritorno di fiamma per l'animazione giapponese. Uno sguardo retrospettivo sia dal punto di vista distributivo che editoriale con uno sguardo alle novità per il 2017. Su questo ultimo punto ci si sofferma e ci viene presentato in anteprima il trailer italiano dell'ultimo film di Sword Art Online e a presentarlo è anche Shinichiro Kashiwada, produttore Aniplex del film.

Vi presentiamo il video dell'incontro.