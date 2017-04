Sinossi: Dragon Ball Z narra le avventure di Goku, ormai divenuto adulto, il quale si è sposato con Chichi e da cui ha avuto due figli, Gohan e, successivamente, Goten. Con il proseguire della serie e delle avventure, aumentano sia gli avversari sia la loro potenza, e le battaglie che ne derivano causano un allontanamento sempre maggiore da quella che era la base della storia in Dragon Ball, ovvero la ricerca delle sfere del drago. Si privilegiano così la crescita dei personaggi e il susseguirsi degli scontri, affidandosi a una trama rivelatasi di enorme successo. La serie copre un arco narrativo di 22 anni, partendo dall'attacco di Radish e concludendosi con la partenza di Goku allo scopo di allenare Ub in occasione del 28º Torneo Tenkaichi.

La scheda prodotto di Amazon anticipa le caratteristiche della nuova edizione in DVD di Dragon Ball Z targatae distribuita da. Il primo Box, in uscita a fine maggio, raccoglierà in 10 dischi i primi 60 (dei 291 totali) episodi della saga, ossia la parte di storia che arriva fino all'inizio dell'arco narrativo di Freezer . Audio in italiano e giapponese 1.0 con sottotitoli in italiano, mentre le storiche sigle televisive italiane sono inserite tra gli i contenuti Extra, a cui va aggiunto il booklet esclusivo a colori con bozzetti preparatori, schede dei personaggi e la guida agli episodi. Il prezzo di listino è 39.90 euro.