La notizia arriva dal sito ufficiale: ecco il trailer del nuovo film Pokémon: Scelgo Te! Il film uscirà il 15 luglio 2017 in Giappone.Il film riprende la prima stagione della saga Pokémon , in particolare il primo incontro fra Ash e Pikachu Lo studio coinvolto nella realizzazione è lo studio OLM , con Kunihiko Yuyama come regista.