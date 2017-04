Genere: Alternative-classic & lounge-pop

https://www.playtoy-orchestra.net/

https://www.playtoy-orchestra.net/

https://www.youtube.com/watch?v=L7CC5wWlu-A Playtoy Orchestra , è la prima, e forse unica, band che suona strumenti-giocattolo. "Strumenti" allegri dai suoni meravigliosi per un'offerta musicale a trecentosessanta gradi: Rossini e Morricone, Beethoven in salsa samba, Johann Strauss e Mozart, il tema di Pinocchio e "il Padrino" di Nino Rota, Brahms miscelato col Barbiere di Siviglia di Verdi, Cajkovskij con la colonna sonora di Pulp Fiction. La Playtoy Orchestra ha viaggiato con il suo armamentario di giocattoli, posti in sole 4 valige, dal Portogallo alla Tunisia, dalla Colombia alla Corea del Sud, dal Lussemburgo all'Albania, dalla Francia alla Polonia, dalla Svizzera alla Bulgaria.



Genere: Alternative-electro-Rock

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=NiDcnoXycNg The Noiserz è una band electro-rock nata a Sant'Anastasia nel 2012, caratterizzata da un cross-over di generi, quali rock, drum 'n'bass, R&B, elettronica, dance. Si ispirano a The Prodigy, Daft Punk, Woodkid, Muse.



https://www.youtube.com/user/lanciatidavega La cartoon cover del venerdì sono i Mostri Lanciati da Vega: dal prog al rock, dal folk alla fusion, cinque musicisti partenopei di estrazioni musicali diverse si incontrano e decidono mettere su un repertorio accattivante e divertente dedicato alle sigle TV e ai cartoon più belli di sempre. https://www.facebook.com/lanciatidavega/



Genere: Alternative-Rock-Folk

https://www.youtube.com/watch?v=qsbkqhucjTQ Se siete alla ricerca della next big thing del pop rock partenopeo allora non perdete i Mexico86 band con il loro sound ricco di melodie mai sovraccariche e leggere, un lavoro in cui sono evidenti contaminazioni che vanno dal country al folk al punk e testi sarcastici che non restano indifferenti a tutto ciò che di sbagliato avviene quotidianamente.



Genere: Modern Beat

https://www.youtube.com/watch?v=t03DrAeP_9g Nino Bruno e le 8 Tracce è un progetto ispirato al beat italiano degli anni '60, per poi spaziare al rock psichedelico dei primi '70 e al pop e alla wave degli anni '80. Il leader Nino Bruno il famoso brano 'Every Single Moment In My Life Is A Weary Wait', inserito nella colonna sonora del film 'This Must Be The Place'.



Propongono uno show coreografico, ispirato anche agli idol giapponesi.

https://www.youtube.com/channel/UCIPy2mQd2fHfieBOhoW0m0A CdA - Cartoon Boy Band hanno uno stile originalissimo che accosta inediti pieni di energia alle sigle dei cartoni più conosciuti della nostra infanzia: Jeeg Robot, l'Uomo Tigre, Pollon e Dragon Ball, Mila e Shiro, Pokémon… e molte altre ancora!



www.kblejungle.com

www.youtube.com/user/kblejungle Tra i richiestissimi ritorni ci saranno i K-Ble Jungle contraddistinti da un eclettismo quasi spaesante, con un set che include J-Pop, rock, dubstep, atmosfere dark, e le immancabili sigle dei cartoni animati giapponesi. Il loro tour, partito dalla Malesia, tocca anche Svizzera, Germania, Polonia, e si ferma naturalmente al Comicon, per far felici i fan del J-Pop come quelli del canale Youtube Erikottero.



https://www.youtube.com/channel/UC5pkyN2qpeyOGCpVUdY_jsQ Ad accoglierci la domenica mattina ecco Il Velivolo Ghibli , un progetto che arrangia le musiche dei film dello Studio Ghibli in rock acustico. La missione del Velivolo è trasportare i suoi passeggeri nell'incanto dei cieli Ghibli: una trasvolata delle Lande, una planata nella Valle del Vento, una piccola pausa nella Città Incantata e, perché no, un passaggio accanto al Castello nel Cielo.



https://www.youtube.com/user/TheAsterplace The Asterplace sono un gruppo J-Rock melodico che oltrepassa qualsiasi confine, incurante di generi, età e orientamenti sessuali. Pur vivendo al momento a New York, come si deduce dai loro nomi tutti i membri sono giapponesi, e sul palco del Comicon porteranno oltre a canzoni rock scritte da loro, anche cover delle più amate anisong originali, che sanno interpretare con brio e originalità.

Irene Ferrara in pochissimo tempo è diventata il punto di riferimento per la scena indie e dance napoletana. Dj resident dello storico club l'Arenile di Bagnoli crea festosi set che al Comicon verranno contaminati con classici brani delle più famose sigle di cartoni animati anni 80/90.



https://www.youtube.com/watch?v=uKpPU5z57nQ&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/iProfugy/ I Profugy propongono un genere pop-folk, con ampi rimandi ai ritmi reggae-ska, ma sempre di matrice acustica. Con stile ironico, sarcastico e provocatorio, si offrono come dei menestrelli o dei cantastorie fantastici, con la non trascurabile differenza che anziché decantare le gesta dei potenti, li ridicolizzano e li sfidano.

Il team di producer, dj, arrangiatori e compositori chiamato SLUGGER PUNCH si è fatto conoscere al pubblico con il suo AsianBeats, un genere composto da musica elettronica di diversi generi e cultura asiatica, citazioni nerd/otaku, J-Pop, K-Pop, Touhou Music e le immancabili sonorità e campioni provenienti da anime, film e videogame di ogni generazione.Tempo prima che anche famosi producers EDM americani iniziassero a collaborare con artiste asiatiche, gli Slugger Punch erano i precursori underground di un genere ormai popolarissimo nei Comicons, che vede al momento giovani dj’s seguirne il filone o emularli. Ma per chi si considera un Nerd o Otaku degno di tale nome, Slugger Punch, è il capostipite indiscusso.



https://www.facebook.com/ZETHONE/videos/1105087822845305/ Zethone - Zeth Castle portano sul palco la grande passione per fumetti (comics e manga), cinema e anime, videogiochi, con un repertorio unico nel suo genere perché ricolmo di citazioni e tributes ai grandi classici del mondo del fumetto, delle serie tv e del cinema cult, con veri e propri “anthem” come NERD WARS, APOCALYPSE Z, SAYURI e DOOMSDAY, il tutto costruito e arrangiato in maniera personale ma con il rispetto dei grandi classici. Zeth Castle & Zee Rex vi trasporteranno in un concerto in cui non potrete fare a meno di saltare, attraverso Star Wars, Ritorno al Futuro, I guerrieri della notte, Dr. Who, Breaking Bad, Games of Thrones, i grandi anime giapponesi come Neon Genesis Evangelion e Mazinga Z, videogames come Silent Hill, Resident Evil, Killer Insitict e Devil May Cry!

STAG - Il loro album di debutto “L’Atlante Dei Pensieri” è uscito nel 2012 ed è stato prodotto da Steve Lyon, già al lavoro con Depeche Mode, Paul McCartney, The Cure e Subsonica. Promuovono il disco con una tournée di quasi due anni che li porta a suonare in tutta Italia arrivando anche in Inghilterra e in Libano. Il disco contiene anche ‘Guasto‘, brano che Guazzone, in veste di solista, aveva presentato alla 62a edizione del Festival di Sanremo nella sezione Giovani, vincendo i premi Assomusica e Rai Gulp. Negli anni hanno aperto le date di artisti come Moby, Suzanne Vega, Malika Ayane, Arisa, Morgan, Dolcenera, Jay Brannan, The Irrepressibles, Azure Ray, Meganoidi.

A Luglio 2016 si esibiscono all’I-Days Festival di Monza insieme ad artisti come Sigur Ròs, Stereophonics, Biffy Clyro. Il loro brano “To The Wonders”, scritto per la colonna sonora del film “Un Bacio” di Ivan Cotroneo è candidato per le nomination dei prossimi David Di Donatello come miglior brano originale.

In quanto media partner del, pubblichiamo con piacere il programma dell'area palco, grazie al comunicato stampa giuntoci in redazione.La diciannovesima edizione di Napoli COMICON si svolgerà dal 28 aprile al 1 maggio 2017 e ospita anche il Comicon Live! Stage, il palco dei concerti che in quattro giorni farà suonare 13 progetti musicali che vanno dal rock al punk, dal pop al metal, passando per rap, alternativi, Jpop ma naturalmente tutto con uno sguardo particolare allo stile nerd / otaku che è la colonna sonora ideale ad un festival del fumetto.Come da tradizione, alcune band sono delle piacevoli riconferme, mentre altre sono nuove per il festival napoletano… novità e continuità per un pubblico sempre esigente ma molto partecipativo.Il palco naturalmente ospita anche altre attività come il Cosplay Challenge e le finali del K-Pop Crew Battle Festival, dove gli amanti della musica coreana si sfideranno in coreografie di danza serrate e molto ritmate.Il COMICON Live! Stage 2017 è a cura di Freak Out Magazine & Ochacaffe' Giappone, due partner che da diversi anni ormai portano al COMICON tantissima musica e una dirompente carica di allegria e buon umore!Ma vediamo in dettaglio i protagonisti di questa lunga maratona musicale:Infine, ecco il programma dettagliato:The Asterplace (J-Rock) in concerto ore 15.00I Mostri Lanciati da Vega (cartoon cover) in concerto ore 16.00Playtoy Orchestra in concerto ore 17.00The Noiserz in concerto ore 18.00K-Ble Jungle (J-Pop) in concerto ore 14.00CdA - Cartoon Boy Band "i Cristiani d'Avena" In concerto ore 15.00The Asterplace (J-Rock) In concerto ore 16.00Mexico86 band in concerto ore 17.00Nino Bruno e le 8 Tracce in concerto ore 18.00Il Velivolo Ghibli (Cover Band) in concerto ore 11.30The Asterplace (J-Rock) in concerto ore 12.30K-Ble Jungle (J-Pop) showcase ore 13.30Comicon Cosplay Challenge dalle ore 14.00Irene Ferrara (in pausa cosplay challenge)K-Pop premiazioni POP alle ore 13.30Shouji POP + vincitrice contest idol alle ore 14.00SLUGGER PUNCH / Asian Beats in concerto ore 14.30K-Ble Jungle (J-Pop) showcase ore 15.30Zethone - Zeth Castle (Crossover Nerd) in concerto ore 16.00STAG in concerto ore 17.00I Profugy in concerto ore 18.00Vi ricordiamo che anche noi disaremo presenti con un nostro stand, dunque vi aspettiamo numerosi!