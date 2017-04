dal 3 al 9 aprile 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 9/04/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaUna classifica settimanale abbastanza in scia alla precedente ma rinnovata almeno nelle posizioni più alte. In cima ci sono ancora i bishounen diseguiti abbastanza da vicino dal quarto capitolo diè ancora abbastanza vivace da ottenere il primo posto.Sono poi confermate delle consistenti presenze per Love Live! Sunshine!! e Fate/Grand Order. Nel mentre, compare una riedizione di Ghost in the Shell complice l'uscita del film hollywoodiano nelle sale di tutto il mondo.* BD/DVD accompagnato da biglietto per evento live (nel caso di Love Live! Sunshine!! si tratta di una lotteria per acquistare i biglietti dell'evento)