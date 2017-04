dal 27 marzo al 4 aprile 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 2/04/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaEcco nuovamente una classifica settimanale formata da nuove uscite. A prendersi il primo posto ricorretenendo il passo delle prime tre uscite anche con la quarta. Seguecon l'OVA ispirato al popolare gioco per smartphone che fa buoni numeri ed al terzo posto altra conferma perAltre conferme ci sono per Strike the Blood II, Jojo: Diamond is Unbreakable e Vivid Strike!. Love Live! Sunshine!! è invece presente in classifica con ben tre uscite, cosa piuttosto rara per una serie.* BD/DVD accompagnato da biglietto per evento live