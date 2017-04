TOP 10 ANIME PIÙ ATTESI DELLA STAGIONE PRIMAVERA 2017

Troppe serie interessanti! Ci vorrebbero giornate da 48 ore! - 3.27% (56 voti)

Clockwork Planet - 2.92% (50 voti)

Natsume Yuujincho Roku - 2.1% (36 voti)

Re:Creators - 1.99% (34 voti)

Granblue Fantasy The Animation - 1.99% (34 voti)

Kabukibu! - 1.93% (33 voti)

In questa stagione non c'è nulla d'interessate... - 1.93% (33 voti)

Grimoire of Zero - 1.81% (31 voti)

Sin Nanatsu no Taizai - 1.64% (28 voti)

Sakura Quest - 1.64% (28 voti)

Fukumenkei Noise - 1.58% (27 voti)

Tsuki ga Kirei - 1.58% (27 voti)

Atom: the beginning - 1.52% (26 voti)

Alice to Zouroku - 1.46% (25 voti)

Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni... - 1.17% (20 voti)

Tsugumomo - 1.17% (20 voti)

Love Tyrant - 1.11% (19 voti)

Roku de Nashi Majutsu Koushi to Akashic Records - 0.99% (17 voti)

Yu-Gi-Oh! VRAINS - 0.99% (17 voti)

Armed Girl's Machiavellism - 0.88% (15 voti)

Kenka Banchou Otome: Girl Beats Boys - 0.88% (15 voti)

Shumatsu Nani Shitemasu ka - 0.76% (13 voti)

The Royal Tutor - 0.64% (11 voti)

Seikai Suru Kado - 0.64% (11 voti)

Twin Angel Break - 0.64% (11 voti)

Starmyu 2 - 0.58% (10 voti)

Quan Zhi Gao Shou - 0.58% (10 voti)

The Idolm@ster Cinderella Girls Gekijo - 0.41% (7 voti)

Room Mate: One Room Side M - 0.41% (7 voti)

Frame Arms Girl - 0.41% (7 voti)

Hinako Note - 0.41% (7 voti)

Silver Guardian - 0.35% (6 voti)

Beyblade Burst God - 0.29% (5 voti)

Sekai no Yami Zukan - 0.29% (5 voti)

Love Kome -We Love Rice- - 0.23% (4 voti)

Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai! - 0.18% (3 voti)

Warau Salesman New - 0.18% (3 voti)

Kamisama Minarai: Himitsu no Cocotama (2017) - 0.12% (2 voti)

Idol Time PriPara - 0.12% (2 voti)

Duel Masters (2017) - 0.06% (1 voti)

ID-0 - 0.06% (1 voti)

Puripuri Chii-chan!! - 0% (0 voti)

Nel sondaggione di circa una settimana e mezzo fa, si chiedeva quale o quali serie potessero essere le più attese dell'attuale stagione anime ( Primavera 2017 ).A sondaggio ora chiuso, ne riportiamo i risultati iniziando dalla top 10.Escluso il fatto che molti avrebbero bisogno di più tempo per vedere tutto ciò che si vuole, osserviamo che tra i dieci anime più attesi della stagione ben 7 sono seguiti, prosecuzioni e serie correlate ad altre già trasmesse, sempre in combinazione con il gradimento del pubblico.Ci sarebbe stato di che sorprendersi se non avessimo trovato i Giganti al primo posto, visto il seguito che ha la serie. Piuttosto staccato My Hero Academia 2, ma il risultato non è malvagio per una delle serie più apprezzate della scorsa annata.A seguire lo spinoff di Danmachi (forse i fan sperano di ritrovare la Kami-sama Hestia?), il nuovo Shingeki no Bahamut e la nuova generazione dei ninja di Naruto guidati dall'erede Boruto.Ad Eromanga-sensei e Sagrada Reset il ruolo delle "vere" novità più attese.Ed ecco, a seguire il resto della classifica.Ma poi, alla fine, le attese sono state ripagate? Chissà...