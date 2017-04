Shoya Ishida è un giovane bullo delle elementari che si diverte a gareggiare coi compagni affrontando diverse prove di coraggio. Un giorno, nella sua classe, arriva Shoko Nishimiya, una bambina sorda. Proprio a causa di questo suo handicap, Shoya inizia a prenderla di mira, compiendo diversi atti di bullismo. A causa di questi atti, verrà espulso dalla scuola e cadrà lui stesso vittima di atti di bullismo, fino a quando…

Riportiamo dal sito ufficiale dell'editore Dynit:

Tratto dal manga di da Yoshitoki Ōima, “A Silent Voice” è un film scritto da Reiko Yoshida e diretto da Naoko Yamada presso lo studio Kyoto Animation (distribuito in Europa da VIZ Media Europe).

Con circa 2.3 miliardi di yen (circa 20 milioni di dollari), il film è uno dei maggiori incassi della scorsa stagione cinematografica giapponese.

