Così come accaduto alla Germania e alla Corea, al termine di una guerra innominata - ipotizzo si tratti della seconda guerra mondiale ma non ho conferme in proposito - anche il Giappone viene diviso in due parti di cui una è sotto il controllo dagli Stati Uniti e l'altra sotto il controllo dell'Unione (Sovietica? Bah...). Il clima che s'instaura nel tempo fra il Giappone del Nord e quello del Sud è quello classico della guerra fredda: il timore per lo scoppio di nuovi eventi bellici è molto alta. A rendere il clima ancora più teso interviene, durante gli anni settanta, la costruzione di una torre dall'altezza indefinita nella parte controllata dall'Unione. Apparentemente questo mostro architettonico non ha alcuna funzione particolare; ma gli Stati Uniti temono si tratti di un'arma.

In un mondo disegnato con queste fattezze Sayuri, Hiroki e Takuya sono tre ragazzi che condividono un sogno: costruire un aereo e volare verso la torre per poterla osservare più da vicino. La scomparsa improvvisa di Sayuri, però, spinge gli altri due ad abbandonare l'impresa e a dedicarsi ad altro; nessuno dei due però riesce a togliersi dalla mente quella ragazza che li aveva abbandonati senza degnarli nemmeno di un saluto.



Avevo già visto "5 cm per second" e non m'era piaciuto granché; quando ho cominciato "Beyond the clouds" non sapevo che si trattasse dello stesso autore, l'ho appreso leggendo le altre recensioni, ma la cosa non ha influenzato la mia valutazione in quanto avevo già deciso il voto da assegnargli. Ed è, ancora una volta, decisamente basso.

Anche se i presupposti non mi erano affatto dispiaciuti (la fantastoria è un genere che apprezzo molto) essi non vengono poi sviluppati in modo adeguato, ma la storia si trascina con una lentezza, a mio avviso, irritante tra storie di sogni e mondi paralleli che fanno letteralmente a pugni con il buonsenso. La fantastoria finisce per confondersi con la fantascienza dando vita a un ibrido che, obiettivamente, non ho gradito per niente.

I personaggi, poi, costituiscono un monumento alla noia: dopo un inizio promettente finiscono per scivolare in una depressione fatta di solitudine interiore che trasmettono, con effetti poco piacevoli, anche allo spettatore.



In definitiva, per me il film è stato un'ora e mezza di noia totale che trova il suo momento migliore nello scorrere dei titoli di coda. Così come per "5 cm per second" so bene che la mia opinione non è condivisa; probabilmente ciò vuol dire semplicemente che il mio gusto artistico mal si concilia con i lavori di Makoto Shinkai. Pazienza, guarderò altro d'ora in poi.